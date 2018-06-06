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Dünya

Dünya Kupası sırasında Yekaterinburg'ın doğalgazı kapatılacak

Umida Achilova / İstanbul, 6 Haziran (DHA) - Rusya'da Dünya Kupası maçlarının oynanacağı bir ay boyunca, güvenlik önlemleri nedeniyle Yekaterinburg’ın "Zapadnıy Konut Kompleksi"nde doğalgaz kesilecek

06 Haziran 2018 16:44

Umida Achilova / İstanbul, 6 Haziran (DHA) - Rusya\'da Dünya Kupası maçlarının oynanacağı bir ay boyunca, güvenlik önlemleri nedeniyle Yekaterinburg’ın \"Zapadnıy Konut Kompleksi\"nde doğalgaz kesilecek.
Zapadnıy Konut Kompleksi sakinleri, doğalgazlarının bir ay boyunca kesileceğini, Dünya Kupası maçlarının oynanacağı bölgede bulunan Kompleks\'in girişine, \"Bölgede Haziran’ın 15 ile Temmuz 15’i arasında doğalgaz kesilecektir\" yazılı duyurulardan ögrendi.
Bölgede yaşayanlara, güvenlik önlemlerinin Başbakanlık kararı olduğu ve FIFA 2018 turnuvası sırası boyunca bölgede güvenlik önlemleri gereği tehlikeli görülen doğalgaz akışının kesileceği nedeniyle bir ay boyunca gazsız yaşamak zorunda kaldıkları duyuruldu.
Zapadnıy Konut Kompleksi Konut ve İnşaat Kooperatifi de konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
\"Bize Rostehnadzor’dan gelen belgede, \"gaz kullanmayın\"uyarısı yapılıyor. Sorun şu ki, bizde gaz basıncı yüksek, santimetre kare başına 14 kilogram. O yüzden bu belgeyi verdiler. Bir emir var ve biz bunu uygulamak zorundayız.\"
Kooperatif, bir aylık kesinti sırasında doğalgaz altyapısında kış hazırlığının yapılacağını da açıkladı.

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