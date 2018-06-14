Dünya Kupası Rusya'nın beş golüyle başladı

Yılın en önemli spor organizasyonu Dünya Kupası, ev sahibi Rusya'nın Suudi Arabistan'ı 5-0'lık skorla yendiği karşılaşmayla başladı.

Bu skorla, bir Dünya Kupası açılış maçında 1934'de düzenlenen turnuvadan bu yanaki en çok gol atılmış oldu.

Teknik Direktör Çerçeşov'un takımı son yedi maçını kazanamamıştı ve Rusya lideri Vladimir Putin de dahil birçok çevreden eleştiri alıyordu.

Ancak Luzhniki Stadyumu'nda çoğu Rus 78 binden fazla taraftarın önünde oynanan maçta Rusya, rakibi karşısında net bir üstünlük kurdu.

İlk golü Yuri Gazinkski'nin kafa vuruşuyla bulan Rusya, daha sonra oyuna sonradan giren Denis Çerşiyev'in golüyle ilk yarının bitmesine az bir süre kala skoru 2-0'a taşıdı.

Daha sonra Artem Dzyuba üçüncü golü buldu. Diğer iki gol de yine Çerişev ve Aleksandr Golovin'den geldi.

Final maçı ise 15 Temmuz'da oynanacak.

Her 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası'na bu yıl Rusya ev sahipliği yapıyor.

Turnuva hakkında bilinmesi gerekenleri derledik:

Turnuvanın bu yılki ev sahibi Rusya. İlk kez bir Dünya Kupası organize ediyor.

Rusya, Dünya Kupası için toplamda 11 milyar dolara yakın bir harcama yaptığını açıkladı.

Ancak turnuvanın 2012-23 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde gayrısafi yurtiçi hasılada (GSYH) 26 ile 31 milyar dolarlık bir artışa neden olacağı hesaplanıyor.

Ayrıca turnuva nedeniyle 220 bin yeni istihdam yaratıldığı belirtiliyor.

Maçlar, 11 şehirde çoğu yeni inşa edilmiş ya da yenilenmiş 12 statta oynanacak. Moskova, iki stada birden evsahipliği yapan tek şehir.

Bunların en büyüğü, Moskova'nın merkezinde yer alan Lujniki Stadyumu.

80 bin kişilik kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük statları arasında yer alıyor.

1956 yılında inşa edildi, 1980 Olimpiyatları'na evsahipliği yaptı ve 2013'te de kapsamlı yenileme çalışmaları başlatıldı. Rusya Milli Takımı maçlarının önemli bir kısmını bu statta oynuyor.

2018 Dünya Kupası'nda da hem açılış hem de final maçlarına evsahipliği yapacak.

Rusya'nın yüzölçümü açısından dünyanın en büyük ülkesi olması nedeniyle statlar arasında da çok ciddi mesafeler yer alıyor.

Bu nedenle de Dünya Kupası üç farklı zaman diliminde oynanacak.

Birbirine en uzak iki stat olan Kaliningrad Stadyumu ile Yekaterinburg Arena arasındaki mesafe 2481 kilometre. Bu da Edirne ile Ardahan arasındaki mesafenin 1,5 katına denk geliyor.

Turnuvaya eleme sürecini geçen 32 takım katılıyor.

Eleme turlarından çıkmayı başaran takımlar Dünya Kupası'na da katılmaya hak kazandı.

Katılan takımlar arasında 2014 yılında kupayı evine götürmeye hak kazanan son şampiyon Almanya da var. Almanya, 2014 yılında Brezilya'da düzenlenen turnuvanın final maçında Lionel Messi'li Arjantin'i finalde mağlup etmişti.

Almanya bu başarısını tekrarlamayı amaçlarken, Brezilya ve Arjantin de kupanın diğer favorileri arasında yer alıyor.

Turnuvaya katılan 32 takım 8 grupta mücadele edecek.

Gruplarda yer alan takımlar şöyle:

14 Haziran'daki açılış karşılaşmasının ardından grup maçları başlayacak.

Açıklanan programa göre, iki hafta sürecek olan grup aşamasındaki ilk iki maçlar sırasında günde üç karşılaşma oynanacak. Bunun tek istisnası 16 Haziran Pazar günü. Turnuvanın ilk pazarında C ve D grubunda ilk maçlar oynanacak ve toplamda dört maç olacak.

Grup aşamasındaki maçlar TSİ 15:00, 18:00 ve 21:00'de başlayacak.

Grup aşamasında üçüncü, yani son maçlara geçildiğinde ise aynı saatte iki maç olmak üzere, toplam dört karşılaşma olacak. Bu maçlar da TSİ 17:00 ve 21:00'de başlayacak.

Grup maçları 28 Haziran'da tamamlanacak.

30 Haziran'da başlayacak ikinci tur sırasında günde iki karşılaşma yapılacak ve 3 Temmuz'da tamamlanacak bu maçların başlama saatleri de TSİ 17:00 ve 21:00.

Çeyrek final ise 6 ve 7 Temmuz; yarı final ise 10 ve 11 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Üçüncü maçı ise 14 Temmuz Cumartesi TSİ 17:00'de.

Dünya Kupası, 15 Temmuz Pazar günü TSİ 18:00'de oynanacak olan final maçıyla sona erecek.

Rusya 2018 maskotunun adı "Zabivaka" adında bir kurt.

Maskotunun adı "gol atan" anlamına geliyor.

Rusya, maskotun belirlenmesi için bir anket düzenledi.

Zabivaka, 1 milyon kişinin oyunu kalarak, anketten birinci çıkmıştı.