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Spor

Dünya Kupası öksüz kaldı!

Silvio Gazzaniga, Dünya Kupası'nın yanı sıra UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı da tasarlamıştı

01 Kasım 2016 14:57

1974'ten bu yana kullanılan Dünya Kupası ödülünün tasarımcısı İtalyan heykeltıraş Silvio Gazzaniga doğduğu Milano'da hayatını kaybetti.

Modern Dünya Kupası'nın tasarımcısı Silvio Gazzaniga dün sabah 95 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1974'ten beri verilen kupanın tasarımcısı İtalyan heykeltıraş 23 Ocak 1921'de Milano'da doğmuştu.

1970 Meksika Dünya Kupası'ndan sonra düzenlenen yarışmada 53 katılımcı arasından sıyrılarak tasarladığı Dünya Kupası ödülü 1. olan Gazzaniga'nın ölümüne Avrupa basınında geniş yer verildi.

Silvio Gazzaniga, Dünya Kupası'nın yanı sıra UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı da tasarlamıştı.

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