Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen ilk takım belli oldu!

2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu maçında Almanya, deplasmanda Kuzey Makedonya’yı 4-0 mağlup ederek grubunu lider bitirmeyi ve 2022 Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen ilk takım oldu.

Katar’da yapılacak olan 2022 Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen ilk ülke Almanya oldu. Deplasmanda Kuzey Makedonya’yı deviren takım, aynı grupta Romanya’nın da Ermenistan’ı devirmesi ile beraber matematiksel olarak grubu lider bitirmeyi ve aynı zamanda 2022 Dünya Kupası’na katılmayı garantiledi.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Almanya’nın gollerini 50’de Kai Havertz, 70 ve 73’te Timo Werner ve 83’te Jamal Musiala attı. Göztepe’de forma giyen Adis Jahovic, Kuzey Makedonya adına ilk 11 başlayarak 58 dakika oyunda kaldı. Almanya, deplasmanda 4-0’lık galibiyeti aldı.

Bu sonuçla puanını 21’e çıkaran Almanya, eleme gruplarında bitime 2 maç kala grubunu lider bitirmeyi garantiledi. Kuzey Makedonya ise 12 puanda kaldı.

2022 Dünya Kupası J Grubu Puan Durumu

1- Almanya: 21

2- Romanya: 13

3- Kuzey Makedonya: 12

4- Ermenistan: 12

5- İzlanda: 8

6- Liechtenstein: 1

Her federasyondan kaç takım 2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanabilir?

AFC (Asya) Dünya Kupası finallerine Asya'dan dört veya beş takım katılacak.

CAF (Afrika) CONCACAF (Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler) Üç takım doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na giderken dödrdüncü takım ise konfederasyonlararası play-off oynayacak.

CONMEBOL (Güney Amerika) Dört veya beş takım, Katar'da olacak.

UEFA (Avrupa) 13 takımla en fazla katılıma sahip olan kıta konumuda.

OFC (Okyanusya) sıfır veya bir takım katılacak.

*Her bir federasyondan kaç takımın 2022 finallerinde yarışacağını belirlemek için eleme aşamasının sonunda konfederasyonlar arası play-off düzenlenecek.