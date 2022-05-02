Dünya Kupası mücadelesinde futbolculara tutulan lazerin cezası belli oldu

FIFA, 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off turu maçında yaşananlar nedeniyle Senegal'e bir maç seyircisiz oynama ve para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Mısırlı futbolculara yönelik ırkçı pankartları, penaltı atışlarında tutulan lazeri ve tribün olaylarını inceleyen FIFA, Senegal Futbol Federasyonu'na bir maç seyircisiz oynama ve 180 bin dolar para cezası verilmesine hükmetti.

Hürriyet'in haberine göre, FIFA ayrıca ocak ayından bu yana oynanan eleme maçlarıyla ilgili Nijerya, Kongo ve Lübnan'a birer maç saha kapama ve çeşitli para cezaları verilmesi yönünde karar aldı.

Ne olmuştu?

Penaltı atışları sırasında Senegalli seyircileri Mısırlı oyunculara lazer tutmuştu. 4 penaltı atışından sadece birinden yararlanan Mısır, Senegal’e elenmişti.

İlk 4 penaltıda Senegal adına Kalidou Koulibaly ve Saliou Ciss, Mısır adına Mohamed Salah ve Zizo atıştan yararlanamamıştı. Senegal’de Ismaila Sarr ve Bamba Dieng 3 ve 4. penaltıları gole çevirmişti. Mısır’da ise Amr El Solia topu filelerle buluştururken Galatasaray’ın forveti Mostafa Mohammed’in vuruşunu Edouard Mendy engellemişti.

Penaltılarda rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Senegal, Dünya Kupası biletini almıştı. İki takım 6 Şubat’ta Afrika Uluslar Kupası’nda karşılaşmış ve Senegal yine penaltılarda kazanan ve kupaya uzanan taraf olmuştu.

İki ülke sonra olarak 6 Şubat 2022’de Afrika Uluslar Kupası finalinde karşılaşmış, 0-0 biten maçta penaltı atışları sonrası güzel taraf 4-2’lik sonuçla Senegal olmuştu.