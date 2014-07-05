Dünya kupası maçları porno filmlerden daha çok izleniyor

Almanya’nın ünlü dergilerinden “Der Spiegel” yaptığı bir araştırma sonunda bugüne kadar oynanan Dünya Kupası maçlarının halkın büyük bir kısmının porno kanallarında yayınlanan porno filmlerinden daha fazla izlendiğini yazdı.

Zafer Atamer’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, 16 Haziran’da oynanan Portekiz - Almanya maçında halkın çok büyük bir kısmı maçı izlerken, Almanya’nın ünlü porno kanallarından biri olan “Youporn” kanalının her zamanki izleyici miktarından yüzde 26 daha az izlediğini tespit etti.

Öte yandan İtalya ve İngiltere’nin oynadığı maçlarda da porno kanalını izleyenlerin sayısında büyük bir miktarda azalma görüldüğü belirlendi. Son olarak dün akşam oynanan Almanya - Fransa ve Brezilya - Kolombiya maçlarında ise bu porno izleyenlerin sayısında yüzde 60’lara varan bir azalma görüldüğü de haberde yer aldı.