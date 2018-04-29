Dünya Kupası kuraları çekildi, Portekiz ve İspanya aynı grupta

2018 Dünya Kupası kuraları Rusya'nın başkenti Moskova'da çekildi.

Son şampiyon Almanya; Meksika, İsveç ve Güney Kore ile eşleşti.

Kupayı 5 kez kazanan Brezilya'nın rakipleri İsviçre, Kosta Rika ve Sırbistan oldu.

Son Avrupa şampiyonu Portekiz ise İspanya ile aynı grupta yer aldı.

Kura çekiminde birinci kategori; FIFA'nın dünya sıralamasındaki ilk yedi ülke ile ev sahibi Rusya'dan oluştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada, büyük bir spor festivali organize etme sözü verdi.

Putin, turnuvadaki karşılaşmaların "ebedi dostluk ve fair play değerlerine" uygun şekilde oynanacağını söyledi.

Turnuvada karşılaşmalar Rusya'da 12 stadyumda oynanacak.

Sekiz grupta ilk iki sırayı alan takımlar ikinci tura yükselecek.

Açılış maçının tarihi 14 Haziran.

Final maçının tarihi ise 15 Temmuz.

Gruplar şöyle: