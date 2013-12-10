Kura çekiminde dekolte İran'da yayını kestirdi; futbolseverler çılgına döndü

2014 Dünya Kupası kura çekimlerini sunmak için altın rengi bir elbise giyen Lima, bütün dünyada güzelliğiyle konuşulurken, göğüs dekoltesi nedeniyle İran’da televizyon yayını kesilince futbolseverler kura çekimini izleyemedi.

Brezilya’da düzenlenecek 2014 Dünya Kupası’nın kura çekimi geçtiğimiz günlerde Bahia eyaletinde yapıldı.

Giydiği cesur kıyafetle ekranları başındaki milyonlarca kişiyi kendine hayran bırakan Brezilyalı sunucu Fernanda Lima, bir ülkenin ise büyük tepkisini çekti.

Bütün İranlılar nefeslerini tutmuş, ekran karşısında Dünya Kupası’nda İran milli takımının hangi takımlarla oynayacağını belirleyecek kura çekimini beklerken, birden görüntüler kesildi.

İranlı spiker şaşırdı: Durumu biliyorsunuz

Kura çekim anını göremeyince adeta çılgına dönen İranlılar, televizyon kanalını telefon yağmuruna tuttu. Bu kadar derin bir dekolte beklemeyen ve Lima’nın dekoltesini görüntüyü ‘flu’ yaparak vermeyi öngören İran Devlet Televizyonu, sansür heyetinin kararıyla canlı yayını kesti.

Sonunda bütün dünya kendi takımlarının çekilişini canlı izlerken, İranlı futbolseverler kura anını göremedi. Durumdan rahatsız olan İranlı TV sunucusu çaresiz, “Teknik servisteki arkadaşlarımız bu anı canlı verebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama durumu biliyorsunuz” dedi.

Senin yüzünden izleyemedik

Kura çekiminin neden kesildiğini anlayan İranlılar öfkelerini Lima’nın Facebook hesabından aldı. Ünlü mankene, “O… senin yüzünden kura çekilişini izleyemedik” gibi küfürlerin de bulunduğu hakaretlerle dolu mesajlar gönderdiler. Bunu gören bir grup İranlı Facebook kullanıcısı ise Lima’ya, İranlılar adına bu sözlerden dolayı Brezilyalı mankenden özür dilediler.

Öfkeleri yatışıp ekran başına dönen İranlı futbolseverler, milli takımlarının F Grubu’nda Arjantin, Bosna-Hersek ve Nijerya gibi güçlü takımlarla aynı grupta çeyrek final için yarışacağını öğrenince de ikinci kez üzüldüler.