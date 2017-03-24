Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde samba rüzgarı

En yakın takipçisi Uruguay'ı deplasmanda yenen Brezilya eleme grubunda 7 puanla liderliğini sürdürürken, Arjantin de evinde Şili karşısında önemli bir galibiyet aldı.

2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya, deplasmanda Uruguay'ı 4-1 yenerken, Arjantin ise sahasında Şili'yi 1-0 mağlup etti.

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılacak takımları belirlemek amacıyla düzenlenen Güney Amerika Elemeleri'nin 13. haftasında, 5 karşılaşma oynandı.

Başkent Montevideo'daki Centenario Stadı'nda ev sahibi Uruguay, "Tite" lakaplı Adenor Leonardo Bacchi yönetiminde çıkışa geçen Brezilya'yı ağırladı.

Galatasaraylı Fernando Muslera ve Barcelonalı Luis Suarez'in cezaları nedeniyle oynayamadığı maçta Uruguay, 9. dakikada Edinson Cavani'nin penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Golün ardından çabuk toparlanan ve maç sonuna kadar oyunun hakimiyetini ele geçiren Brezilya, Paulinho'nun "hat-trick" yaparak yıldızlaştığı mücadelede rakibini 4-1 mağlup etti. Brezilya'nın diğer golünü ise Barcelonalı Neymar kaydetti.

Grupta üst üste 7'nci galibiyetini alan Brezilya, puanını 30'a yükselterek en yakın rakibi Uruguay ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.

Arjantin ise başkent Buenos Aires'deki Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda konuk ettiği Şili'yi Barcelonalı yıldızı Lionel Messi'nin 16. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 22'ye çıkaran Arjantin, grupta üçüncü sıraya yükselirken, Şili ise 20 puanla 6'ncı sıraya geriledi.

Grubun diğer maçlarında, Kolombiya konuk ettiği Bolivya'yı 1-0, Paraguay da ağırladığı Ekvador'u 2-1 mağlup ederken, Venezuela ise ev sahibi olduğu mücadelede Peru ile 2-2 berabere kaldı.