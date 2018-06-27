Dünya Kupası gruplarında gol yemeyen tek takım Uruguay

Galatasaraylı Muslera, grup maçlarının tamamında forma giyip kalesini gole kapatan tek isim oldu

İSTANBUL,(DHA)

2018 FIFA Dünya Kupası\'nda A, B, C ve D gruplarında maçlar sona ererken, Hırvatistan\'ın İzlanda\'dan gol yemesiyle birlikte turnuvada gol yemeyen tek takım Uruguay oldu.

Dünya Kupası A Grubu\'nda 3\'te 3 yaparak son 16 turuna yükselen ve B Grubu ikincisi Portekiz ile eşleşen Uruguay, 3 maçında da kalesini gole kapatan tek takım konumunda. Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera\'nın kalesini korduğu Uruguay, ilk maçında Mısır\'ı ve ikinci maçında Suudi Arabistan\'ı 1-0, son maçında ise Rusya\'yı 3-0 mağlup ederek +5 averaj ve 9 puan ile birlikte son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

TÜM MAÇLARDA OYNAYIP GOL YEMEYEN TEK İSİM MUSLERA

Uruguay, A Grubu\'nda oynadığı 3 maçta da gol yemezken, bu karşılaşmalarda kalesini gole kapatan file bekçisi ise Fernando Muslera oldu. Galatasaray\'da forma giyen Muslera, tüm grup maçlarında forma giyip gol yemeyen tek kaleci olmayı başardı.