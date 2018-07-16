Dünya Kupası finalinde sahaya girenlerin kim olduğu ortaya çıktı

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası final maçının sonunda sahaya giren kadın 4 kadının politik amaçla bu eylemi gerçekleştirdiği belirtildi.

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası'nın finali Moskova’da bulunan Luzhniki Stadyumu'nda gerçekleşti. Fransa’nın Hırvatistan’ı 4-2 yendiği maçın sonunda sahaya 4 kadın girdi. Sahaya giren 4 kadın, saha kenarında bulunan polisler tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kadınların ilk sorgusunda bu hareketin politik bir eylem olduğu ortaya çıktı. Dünya Kupası finalindeki sahaya inme eylemini Rus İsa Kilise'sinde provokatif ve politik duruşuyla doğaçlama bir şekilde sahne almış olan feminist punk-rock Pussy Riot üstlendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Rusya’da politik tutukluların ve yasa dışı gözaltıların olduğunu iddia eden grup, eylemi politik tutukluların salınmasını ve yasa dışı gözaltılara son verilmesini talep etmek için yaptığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden de açıklama yapan grup, eylemlerine devam edeceklerini belirterek, bu eylemlerin durması için şartlarını açıkladı.

Talepler yerine getirilmezse eylemlere devam edileceğini ifade eden grup, 6 maddelik talebinde tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması, keyfi hapis cezalarının ortadan kalkması, mitinglerde yasa dışı tutuklamaların durdurulması, ülkede siyasi rekabete izin verilmesi, cezai suçlar üretilmemesi ve insanları hiçbir sebepten ötürü cezaevlerinde tutmamak, polisin halka karşı tutumunun şeffaflaşması gibi maddeler sıraladı.

Grubun iddialarına karşılık ise sosyal medya üzerinden karşı bir eylem başladı. Gruba daha önce destek veren Ruslar, bu eylemden sonra desteklerini keseceklerini beyan eden birçok paylaşım yaptı. Gözaltına alınan protestocuların sorguları devam ediyor.