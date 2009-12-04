Dünya Kupası finali grupları belli oldu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğini yapacağı 2010 Dünya Kupası finallerinde mücadele edecek 32 takımın grupları belli oldu.

2010 Dünya Kupası Finalleri Grup kuralarının çekimi ev sahibi ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Genel Sekreteri John Valcke ve Oscar ödüllü Güney Afrikalı Aktris Charlize Theron tarafından yapıldı.

Kura çekimi Güney Afrika Cumhuriyeti Eski Devlet Başkanı Nelson Mandela, mevcut Devlet Başkanı Jacob Zuma ve FIFA Başkanı Sepp Blatter'in konuşmalarıyla başlarken, son Dünya Kupası'nın sahibi İtalya Futbol Federasyon Başkanı Massimo Giacomini, kupayı Blatter'e teslim etmesi ve Güney Afrika'yı tanıtan gösterilerle devam etti.

11 Haziran-11 Temmuz arasında düzenlenecek kupanın kura çekimine katılan 32 takım, 4'erli 8 gruba dağıtıldı. Gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler, 2. tura yükselecek. Kupanın açılışı maçı 11 Haziran 2010 tarihinde Johannesburg'daki 61 bin kişilik Ellis Park Stadı'nda, ev sahibi Güney Afrika Cumhuriyeti ile Meksika arasında yapılacak.

Kura çekimi sonucu finallerde mücadele edecek 32 takımın grupları ve grup maçlarının yapılacağı şehirler belli olurken, Güney Afrika Cumhuriyeti, Meksika, Uruguay ve Fransa'nın bulunduğu (A) Grubu ile Brezilya, Kuzey Kore, Fildişi Sahili ve Portekiz'in bulunduğu (G) Grubu zorluk derecesi yüksek gruplar olarak dikkati çekti.

Törende, Charlize Theron'un yanı sıra, David Beckham, Olimpiyat Şampiyonu ünlü atlet Haile Gebrselassie, Afrika futbolunun efsane isimlerinden Roger Milla ve kupaya katılan ülkelerin temsilcileri hazır bulundu.

Yapılan kura çekimi sonrasında takımların gruplara dağılımı ve eşleşmeleri şöyle oluştu:

-(A) Grubu: Güney Afrika Cumhuriyeti, Meksika, Uruguay, Fransa

-(B) Grubu: Arjantin, Nijerya, Güney Kore, Yunanistan

-(C) Grubu: İngiltere, ABD, Cezayir, Slovenya

-(D) Grubu: Almanya, Avustralya, Sırbistan, Gana

-(E) Grubu: Hollanda, Danimarka, Japonya, Kamerun

-(F) Grubu: İtalya, Paraguay, Yeni Zelanda, Slovakya

-(G) Grubu: Brezilya, Kuzey Kore, Fildişi Sahili, Portekiz

-(H) Grubu: İspanya, İsviçre, Honduras, Şili

Takımlar sıralanışına göre birbiriyle oynayacak. Gruplarda 1. ve 2. takımlar ile 3. ve 4. takımlar birbiriyle ilk maçları yapacak.

2010 Dünya Kupası'nın açılış maçında (A) Grubu'nda yer alan ev sahibi Güney Afrika Cumhuriyeti, Meksika ile karşılaşırken, (A) Grubu'nda yer alan diğer takımlar Uruguay da Fransa ile karşılaşacak.