Türkiye, Norveç'i 3 golle devirdi

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne müthiş Hollanda galibiyetiyle başlayan Ay-Yıldızlılar, gruptaki ikinci maçına bir diğer iddialı rakip Norveç karşısında çıktı. La Rosaleda'da Vikingler'i sahadan silen Şenol Güneş'in öğrencileri, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Milli Takım'a 2'de 2 ve liderliği getiren goller; Ozan Tufan (2) ile Çağlar Söyüncü'den geldi.

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında Norveç ile kozlarını paylaştı. Dev Hollanda zaferiyle elemelere başlayan Milliler, Norveç karşısında unutulmayacak bir destan yazdı. 4'te Ozan Tufan'ın golüyle öne geçen Şenol Güneş yönetimindeki Milli Takım, 28'de Çağlar Söyüncü ile farkı 2'ye çıkardı. Skor perdesini açan Ozan, 59'da muhteşem bir golle yeniden sahne aldı ve Türkiye, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Grupta oynanan diğer maçlarda Karadağ, Cebelitarık'ı 4-1, Hollanda ise Letonya'yı 2-0 mağlup etti.

2'de 2 yapan ve G Grubu'na muhteşem başlayan Milli Takım, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Ay Yıldızlılar, gruptaki 3. maçında 30 Mart Salı günü puansız Letonya'ya konuk olacak.