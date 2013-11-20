Dünya Kupası bileti alan 6 takım belli oldu

Brezilya'da düzenlenecek 2014 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak son 4 takım ve Afrika'dan katılacak son 2 takım bugün oynanan play-off rövanş maçları sonucunda belirlendi. Avrupa'dan Dünya Kupası'na play-off'tan katılacak takımlar Yunanistan, Hırvatistan, Portekiz ve Fransa.

İlk maçı sahasında 3-1 kazanan Yunanistan, deplasmanda konuk olduğu Romanya ile 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası biletini aldı. Yunanistan'ın golü 23. dakikada Konstantinos Mitroglou'dan gelirken, Romanya'nın golünü ise 55. dakikada Vassilios Torosidis (kendi kalesine) attı.

İlk maçın golsüz berabere sonuçlandığı eşleşmede Hırvatistan, evinde konuk ettiği İzlanda'yı 2-0 yenerek Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı. Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Mario Mandzukic, 47. dakikada Darijo Srna kaydetti. Bu arada 38. dakikada Mario Mandzukic kırmızı kart görerek, Hırvatistan'ı 10 kişi bıraktı.

Gecenin diğer maçında Portekiz, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği İsveç'i rövanş maçında deplasmanda da 3-2 yenerek, Dünya Kupası vizesini alan diğer takım oldu. İsveç'in gollerini 68 ve 72. dakikalarda Zlatan İbrahimovic atarken, Portekiz'in gollerini 50, 77 ve 78. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti. İsveç'in kalesini Kasımpaşa'nın kalecisi Andreas Isaksson korurken, Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Jimmy Durmaz da 82. dakikada oyuna girdi. Eskişehirspor'un İsveçli futbolcusu Erkan Zengin ise yedek çıktığı maçta forma giyemedi. Portekiz Milli Takımı'nda ise Fenerbahçeli futbolculardan Bruno Alves 90 dakika, Raul Meireles ise 73 dakika forma giyerken, Beşiktaşlı futbolcu Hugo Almeida da 90 dakika sahada kaldı. Galatasaray'ın genç oyuncusu Bruma ise yedek çıktığı maçta forma şansı bulamadı.

Fransa ise, deplasmanda 2-0'lık yenilgiyle ayrıldığı maçın rövanşında Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Fransa'nın gollerini 22 ve 72. dakikalarda Mamadou Sakho, 34. dakikada Karim Benzema kaydetti. Ukrayna'dan Evgen Khacheridi, 47. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Kara Kıta'dan Gana ve Cezayir katılıyor

Fildişi Sahili, Nijerya ve Kamerun'un ardından Afrika kıtasından Brezilya'ya gidecek son 2 takım da belli oldu. İlk karşılaşmada Mısır'ı 6-1 mağlup eden Gana, deplasmanda ise 2-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı. İlk maçtan 3-2'lik yenilgiyle ayrılan Cezayir ise, sahasında karşılaştığı Burkina Faso'yu 1-0 yenerek, Brezilya'ya gidecek diğer takım oldu.