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Spor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün maçları tamamlandı

İSTANBUL, (DHA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün mücadeleleri sonuçlandı

10 Ekim 2017 02:54

İSTANBUL, (DHA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nde günün mücadeleleri sonuçlandı.
Türkiye A Milli Takımı, I Grubu son maçında Finlandiya ile 2-2 berabere kalırken, grubu 4\'üncü sırada tamamlamış oldu. Grupta oynanan diğer maçlarda ise İzlanda, Kosova\'yı 2-0 mağlup ederek grubu lider bitirirken, Hırvatistan deplasmanda Ukrayna\'yı 2-0\'la geçerek grubu 2\'nci sırada tamamladı ve play-offlara katılmaya hak kazandı.
Günün sonuçları şu şekilde:
D GRUBU
Moldova - Avusturya: 0-1
Sırbistan - Gürcistan: 1-0
Galler - İrlanda Cumhuriyeti: 0-1
G GRUBU
Arnavutluk - İtalya: 0-1
Makedonya - Liechtenstein: 4-0
İsrail - İspanya: 0-1
I GRUBU
Finlandiya - Türkiye: 2-2
İzlanda - Kosova: 2-0
Ukrayna - Hırvatistan: 0-2

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