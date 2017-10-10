Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün maçları tamamlandı

İSTANBUL, (DHA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nde günün mücadeleleri sonuçlandı.

Türkiye A Milli Takımı, I Grubu son maçında Finlandiya ile 2-2 berabere kalırken, grubu 4\'üncü sırada tamamlamış oldu. Grupta oynanan diğer maçlarda ise İzlanda, Kosova\'yı 2-0 mağlup ederek grubu lider bitirirken, Hırvatistan deplasmanda Ukrayna\'yı 2-0\'la geçerek grubu 2\'nci sırada tamamladı ve play-offlara katılmaya hak kazandı.

Günün sonuçları şu şekilde:

D GRUBU

Moldova - Avusturya: 0-1

Sırbistan - Gürcistan: 1-0

Galler - İrlanda Cumhuriyeti: 0-1

G GRUBU

Arnavutluk - İtalya: 0-1

Makedonya - Liechtenstein: 4-0

İsrail - İspanya: 0-1

I GRUBU

Finlandiya - Türkiye: 2-2

İzlanda - Kosova: 2-0

Ukrayna - Hırvatistan: 0-2