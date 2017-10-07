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Spor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün maçları tamamlandı

İSTANBUL, (DHA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün mücadeleleri sonuçlandı

07 Ekim 2017 02:54

İSTANBUL, (DHA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nde günün mücadeleleri sonuçlandı.
I Grubu mücadelesinde Türkiye A Milli Takımı, İzlanda\'ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda ederken, grubun diğer mücadelelerinde Hırvatistan ile Finlandiya 1-1 berabere kaldı, Ukrayna, Kosova\'yı 2-0\'la geçti.
Günün sonuçları şu şekilde:
D GRUBU
Gürcistan - Galler: 0-1
İrlanda Cumhuriyeti - Moldova: 2-0
Avusturya - Sırbistan: 3-2
G GRUBU
Liechtenstein - İsrail: 0-1
İtalya - Makedonya: 1-1
İspanya - Arnavutluk: 3-0
I GRUBU
Kosova - Ukrayna: 0-2
Türkiye - İzlanda: 0-3
Hırvatistan - Finlandiya: 1-1

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