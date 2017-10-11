Dünya Kupası Avrupa Elemeleri tamamlandı

En kötü ikinci Slovakya oldu

Play-off turunda yer alacak takımlar belli oldu

Hollanda 2018\'de yok

İSTANBUL, (DHA) - 2018\'de Rusya\'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası\'nın Avrupa Elemeleri bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Avrupa Elemeleri\'nden Rusya\'ya gitme hakkı kazanan ekipler; Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika, İzlanda olurken, Rusya da ev sahibi olduğu için otomatik olarak Dünya Kupası\'na adını yazdırdı.

EN KÖTÜ İKİNCİ SLOVAKYA OLDU

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nde 9 grup yer alırken, bu 9 grubun 8\'inin 2\'ncisi play-off turuna katılma hakkı kazanırken, en az puanı toplayan ekip, turnuvaya veda ediyor. F Grubu\'nda yer alan Slovakya, 18 puanla İngiltere\'nin arkasından 2\'nci sırada yer alırken, bu puan onları play-off turuna taşımaya yeterli olmadı ve Slovaklar 2\'nci olmasına rağmen play-off turuna katılamayacak.

PLAY-OFF TURUNDA YER ALACAK TAKIMLAR BELLİ OLDU

Öte yandan F Grubu dışındaki gruplarda 2\'nci sırada yer alan takımlar, play-off turuna katılma hakkı kazandı. Türkiye A Milli Takımı\'nın bulunduğu I Grubu\'ndan Hırvatistan play-off turuna katılacakken, İsveç, İsviçre, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka, İtalya ve Yunanistan da play-off turunda yer alacak. Bu 8 takımdan 4\'ü, play-off sonucunda Rusya\'ya gitme hakkı kazanacak.

HOLLANDA DÜNYA KUPASI\'NDA YOK

2016 Avrupa Şampiyonası\'na katılamayan Hollanda, 2018 Dünya Kupası\'nda da yer alamayacak. Dünya Kupası\'nda yer almak için, A Grubu son maçında İsveç\'i 7 farkla mağlup etmesi gereken Hollanda, bu mücadeleden 2-0\'lık galibiyetle ayrılınca Dünya Kupası hayalleri de suya düşmüş oldu. Dick Advocaat\'ın öğrencileri grubu 3\'üncü sırada tamamladı.