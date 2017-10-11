T24 LogoT24 Logo
Spor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri tamamlandı

En kötü ikinci Slovakya oldu Play-off turunda yer alacak takımlar belli oldu Hollanda 2018'de yok İSTANBUL, (DHA) - 2018'de Rusya'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri bugün oynanan maçlarla tamamlandı

11 Ekim 2017 02:55

En kötü ikinci Slovakya oldu

Play-off turunda yer alacak takımlar belli oldu

Hollanda 2018\'de yok

İSTANBUL, (DHA) - 2018\'de Rusya\'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası\'nın Avrupa Elemeleri bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Avrupa Elemeleri\'nden Rusya\'ya gitme hakkı kazanan ekipler; Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika, İzlanda olurken, Rusya da ev sahibi olduğu için otomatik olarak Dünya Kupası\'na adını yazdırdı.
EN KÖTÜ İKİNCİ SLOVAKYA OLDU
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nde 9 grup yer alırken, bu 9 grubun 8\'inin 2\'ncisi play-off turuna katılma hakkı kazanırken, en az puanı toplayan ekip, turnuvaya veda ediyor. F Grubu\'nda yer alan Slovakya, 18 puanla İngiltere\'nin arkasından 2\'nci sırada yer alırken, bu puan onları play-off turuna taşımaya yeterli olmadı ve Slovaklar 2\'nci olmasına rağmen play-off turuna katılamayacak.
PLAY-OFF TURUNDA YER ALACAK TAKIMLAR BELLİ OLDU
Öte yandan F Grubu dışındaki gruplarda 2\'nci sırada yer alan takımlar, play-off turuna katılma hakkı kazandı. Türkiye A Milli Takımı\'nın bulunduğu I Grubu\'ndan Hırvatistan play-off turuna katılacakken, İsveç, İsviçre, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka, İtalya ve Yunanistan da play-off turunda yer alacak. Bu 8 takımdan 4\'ü, play-off sonucunda Rusya\'ya gitme hakkı kazanacak.
HOLLANDA DÜNYA KUPASI\'NDA YOK
2016 Avrupa Şampiyonası\'na katılamayan Hollanda, 2018 Dünya Kupası\'nda da yer alamayacak. Dünya Kupası\'nda yer almak için, A Grubu son maçında İsveç\'i 7 farkla mağlup etmesi gereken Hollanda, bu mücadeleden 2-0\'lık galibiyetle ayrılınca Dünya Kupası hayalleri de suya düşmüş oldu. Dick Advocaat\'ın öğrencileri grubu 3\'üncü sırada tamamladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EnSlovakyaDHARusyaFIFA Dünya Kupası Avrupa ElemeleriAvrupa Elemeleri RusyaFransa Portekiz Almanya Sırbistan PolonyaBelçikaDünya KupasıEN KÖTÜSLOVAKYA OLDU Dünya Kupası Avrupa ElemeleriGrubuSlovaklarPLAYOFF TURUNDA YER

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24