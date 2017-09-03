Dünya Kupası Avrupa Elemeleri bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti

İSTANBUL,(DHA)

Rusya\'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası öncesi, Avrupa Kıtası Elemeleri I, D ve G Grubu\'nda oynanan karşılaşmalarla etti.

Gecenin maçında İspanya, Santiago Bernabeu Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmada İtalya\'yı 3-0 yendi. İspanya\'nın gollerini 13 ve 40\'ıncı dakikalarda İsco, 77\'nci dakikada Alvaro Morata kaydetti.

Gecenin maçlarında alınan diğer skorlar şu şekilde;

I GRUBU-

Finlandiya - İzlanda 1-0

Hırvatistan - Kosova(Yarıda Kaldı)

Ukrayna-Türkiye 2-0

D GRUBU-

Gürcistan - İrlanda Cumhuriyeti 1-1

Sırbistan - Moldova 3-0

Galler - Avusturya 1-0

G GRUBU-

Arnavutluk - Liechtenstein 2-0

İsrail - Makedonya 0-1

İspanya - İtalya 3-0