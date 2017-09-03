T24 LogoT24 Logo
Spor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti

İSTANBUL,(DHA) Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası öncesi, Avrupa Kıtası Elemeleri I, D ve G Grubu'nda oynanan karşılaşmalarla etti

03 Eylül 2017 02:45

İSTANBUL,(DHA)

Rusya\'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası öncesi, Avrupa Kıtası Elemeleri I, D ve G Grubu\'nda oynanan karşılaşmalarla etti.
Gecenin maçında İspanya, Santiago Bernabeu  Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmada İtalya\'yı 3-0 yendi. İspanya\'nın gollerini 13 ve 40\'ıncı dakikalarda İsco, 77\'nci dakikada Alvaro Morata kaydetti.
Gecenin maçlarında alınan diğer skorlar şu şekilde;

I GRUBU-
Finlandiya - İzlanda  1-0
Hırvatistan - Kosova(Yarıda Kaldı)
Ukrayna-Türkiye 2-0
D GRUBU-
Gürcistan - İrlanda Cumhuriyeti  1-1
Sırbistan - Moldova  3-0
Galler - Avusturya 1-0
G GRUBU-
Arnavutluk - Liechtenstein 2-0
İsrail - Makedonya 0-1
İspanya - İtalya  3-0

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dünya KupasıAvrupa Kıtası ElemeleriGrubuGeceninSantiago BernabeuAlvaro MorataGRUBU FinlandiyaKosovaYarıda Kaldı UkraynaTürkiyeGRUBU GürcistanCumhuriyetiMoldovaAvusturyaGRUBU ArnavutlukLiechtensteinMakedonya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24