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Spor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti

İSTANBUL,(DHA) Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C, E ve F gruplarında oynanan karşılaşmalarla devam etti

02 Eylül 2017 02:41

İSTANBUL,(DHA)

Rusya\'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C, E ve F gruplarında oynanan karşılaşmalarla devam etti.Gecenin önemli maçında Çek Cumhuriyeti ile Almanya karşıya geldi. Almanya, Timo Werner ve Mats Hummels\'in golleriyle maçı 2-1 kazandı. Çek Cumhuriyeti\'nin golünü ise Vladimir Darida attı. C, E ve F Gruplarında oynanan ve alınan diğer sonuçlar ise şu şekilde;
C GRUBU
Çek Cumhuriyeti - Almanya  1-2
Norveç - Azerbaycan  2-0
San Marino - Kuzey İrlanda  0-3
E GRUBU
Kazakistan - Karadağ 0-3
Danimarka - Polonya 4-0
Romanya - Ermenistan 1-0
F GRUBU
Litvanya - İskoçya 0-3
Malta - İngiltere 0-4
Slovakya - Slovenya 1-0
 

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