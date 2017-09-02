Dünya Kupası Avrupa Elemeleri bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti

İSTANBUL,(DHA)
Rusya\'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C, E ve F gruplarında oynanan karşılaşmalarla devam etti.Gecenin önemli maçında Çek Cumhuriyeti ile Almanya karşıya geldi. Almanya, Timo Werner ve Mats Hummels\'in golleriyle maçı 2-1 kazandı. Çek Cumhuriyeti\'nin golünü ise Vladimir Darida attı. C, E ve F Gruplarında oynanan ve alınan diğer sonuçlar ise şu şekilde;
C GRUBU
Çek Cumhuriyeti - Almanya 1-2
Norveç - Azerbaycan 2-0
San Marino - Kuzey İrlanda 0-3
E GRUBU
Kazakistan - Karadağ 0-3
Danimarka - Polonya 4-0
Romanya - Ermenistan 1-0
F GRUBU
Litvanya - İskoçya 0-3
Malta - İngiltere 0-4
Slovakya - Slovenya 1-0