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Spor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri başladı

İSTANBUL-(DHA) Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A,B ve H Grubları'nda karşılaşmalar oynandı

01 Eylül 2017 03:06

İSTANBUL-(DHA) Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nde A,B ve H Grubları\'nda karşılaşmalar oynandı.
A Grubu maçında Fransa evinde Hollanda\'yı Griezmann, Lemar(2) ve Mbappe\'nin golleriyle 4-0 mağlup olan Hollanda , Rusya\'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası\'na gitme yolunda ağır yara aldı. Maça ilk 11 başlayan Sneijder, devre arasında yerine Vilhena\'ya bırakırken, maça yedek soyunan Robin van Persie, 64. dakikada Jannsen yerine oyuna dahil oldu.
B Grubu mücadelesinde Portekiz ile Faroe Adaları karşı karşıya geldi.
Portekiz\'de oynanan maçta 3., 29. ve 65. dakikalarda topu rakip kaleye yollayan Ronaldo, hat-trick yaptı. 58. dakikada Carvalho, 84. dakikada ise Oliveira ağları havalandırdı. Faroe Adaları\'nın tek golü, 38. dakikada Baldvinsson\'dan geldi.
90 dakikada Portekiz\'in 5-1\'lik galibiyeti ile son buldu. Portekiz, bu sonuçla gruptaki puanını 18\'e çıkardı ve lider İsviçre\'nin 3 puan gerisinde, ikinci sırada yer aldı.
Beşiktaş\'ın yıldız futbolcusu Pepe\'nin ilk 11\'de başladığı karşılaşmada Quaresma ise 59. dakikada Joao Mario\'nun yerine girdi.

Oynanan maçlarda alınan skorlar şu şekilde: 
A GRUBU
Bulgaristan - İsveç:3 - 2
Fransa - Hollanda : 4 - 0
Lüksemburg - Belarus: 1-0

B GRUBU
Macaristan - Letonya :3 - 1
Portekiz - Faroe Adaları: 5-1
İsviçre - Andorra :3 - 0

H GRUBU
Belçika - Cebelitarık: 9 - 0
Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek :3 - 2
Yunanistan - Estonya : 0 - 0

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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