Dünya Kupası 2018: FIFA'nın Rusya'daki gözaltı merkezlerinde tutulanlar anlatıyor

"Asla, Asla FIFA'yla uğraşma"

Molly Zuckermann, Rusya'daki FIFA Dünya Kupası'nın ilk haftasında dersini aldığını söylüyor.

24 yaşındaki Amerikalı kadın, St. Petersburg'da oynanan Rusya-Mısır maçından önce, stadın altındaki "zindanda" çeşitli güvenlik güçlerinin nezareti altında diğer 7 kişiyle birlikte 5 saat geçirdi.

Suçu ise bir arkadaşının "taraftar kimliğini" kullanmak.

Rus makamları tarafından verilen bu kimlik belgesi turnuvadaki maçlara katılmak için gerekiyor ve Rusya'da turist vizesi ve kimlik belgesi olarak da geçiyor.

Rusya 2018'deki biletler kişiyle özel. Üzerinde isim bulunuyor. Ancak biletin asıl sahibi yorgun olduğundan St. Petersburg'daki maçın biletini Molly'ye vermiş.

Arkadaşları, Molly'ye bileti aldığı kişiden taraftar kimliğini de almasını tavsiye etmiş ve bu belgeyle maça girmeye çalışmış.

Molly "En kötü ihtimalle kapıdan geri çevrilirim diye düşündüm" diyor. Bunun yerine gözaltına alınmış.

Ev sahibi ülkelere turnuvayı düzenleme hakkı verildiğinde, FIFA bunun karşılığında bazı ödünler istiyor. Buna mali mafiyet ve biletleme dahil, turnuvaya ait sorunlar konusunda özel yasal süreçlerde bağımsızlık da dahil.

FIFA 8 yıl önce Güney Afrika'da, sahte ürün satışı da dahil çeşitli konularda özel mahkemeler kurma yetkisi de almış ve bu durum tartışma yaratmıştı.

Ancak Rusya'nın kendisinin de zaten bu konuda sert düzenlemeleri var. Neredeyse bütün spor tesislerinde gözaltı merkezleri de bulunuyor.

Organizasyon Komitesi Sözcüsü "Genel güvenlik düzenlemelerinin bir parçası olarak, Rusya'daki stadyumların çoğunda geçici gözaltı merkezleri bulunur. Disiplinsizlik durumlarında kullanılır. Başka ülkelerde de aynı uygulamanın olduğunun farkındayız" dedi.

Molly'nin başı, kapıdaki güvenlik görevlisinin kimlik belgesindeki fotoğrafı incelemesiyle belaya girmiş. Serbest gazetecilik yapan Zuckermann'ın etrafı hemen sarılmış.

ABD'li gazeteci "Etrafımda 30 kişi vardı. Bir güvenlik görevlisi çantamı aradı ve gerçek kimliğimi buldu" dedi. Rusya'daki en modern stadlardan biri olan St. Petersburg Arena'nın altındaki gözetim merkezine yolculuğu böyle başlamış.

Baltık Denizi'ndeki bir adanın üzerine inşa edilen stadın yapımı 10 yıldan uzun sürdü ve 1,1 milyar dolardan fazlaya mal oldu.

Mollly Zuckermann "Çok büyük bir alan değildi. Başımda nöbet bekleyen çok sayıdra polis vardı. Kızının biletini bir turist rehberine veren Meksikalı bir kadın ve dört diğer erkek de tutukluydu. İkisi gerçekten sarhoştu" diyor.

Üç farklı hürcenin olduğunu söyleyen Zuckermann sarhoş adamların burada tutulduğunu, diğerlerinin ise tecrit edilmiş bir yerdeki katlanır sandalyelere oturduğunu bir masada oturan polis memurunun da ifadelerini aldığını anlatıyor.

FIFA, Amerikalı gazetecinin "zindanda" gözaltında tutulduğunu doğruladı.

FIFA Sözcüsü, "Organizasyon komitesi ve Rus makamlarnının aldığı bilgiye göre, söz konusu hanım hakkındaki bilgiler toplanana, doğrulanana ve tutanak yazılana dek gözaltında kaldı. Hanımefendinin kendisi de başka birinin taraftar kimliğini kullanarak kuralları ihlal ettiğinin farkındaydı" dedi.

Rusça bilen Zuckenrmann, güvenlik görevlileriyle iletişim kurabildiğini ve birbirlerine ne söylediğini anladığını söylüyor.

Amerikalı gazeteci "Birini Amerikan ajanı olabileceğimi söylerken duydum. Nasıl bir ajan güvenlik görevlileriyle dolu bir yerde başka birinin kimliğini kullanıp kendi kimliğini de yanında taşır ki?" diye soruyor.

Molly Zuckermann ve diğerleri gözaltına tutulmalarına karşın, cep telefonlarına el konulmamış. Bu yazıda kullanan fotoğraflar da Zuckermann'ın telefonuyla çekildi. İfade vermesi ve bir hata yaptığını "itiraf" etmesinin ardından bir polis karakoluna gönderildi ve 50 dolar ceza ödedikten sonra serbest kaldı.

Zuckermann, "Burada çalışma vizesiyle kaldığımdan ve bunların Rusya'da kalışımı önleyebileceğinden şüpheliyim. Sık sık iş için ve arkadaşlarımı görmek için buraya geliyorum" dedi.

Organizasyon komitesi ayrıca BBC'ye yaptığı açıklamada insanların aynı hatayı yapmamaları gerektiğini hatırlattı.

Açıklamada, "Kendilerinin ve diğer taraftarların güvenlikleri için tüm taraftarların kurallara uymasını istiyoruz" denildi.

Zuckermann ise artık kesinlikle kurallara uyacak.

Amerikalı gazeteci, "FIFA dünyanın yolsuzluklara en fazla bulaşmış kurumu olabilir ama güvenliği ciddiye alıyorlar" diyor.