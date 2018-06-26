Dünya Kupası 2018: 2. tur için ülkelerin hangi skorları alması gerekiyor?

Dünya Kupası'nda gruplarda son maçlar oynanıyor. Sekiz takım gruplardan çıkmayı garantiledi ama hala sekiz takım hala vize peşinde.

İşte takımların gruplardan çıkma hesapları ve hala gruplardan çıkmayı garantileyemeyen ülkelerin Dünya Kupası umutlarını canlı tutmak için yapması gerekenler.

Öncelikle FIFA kurallarına göre aynı puana, averaja ve gol sayısına sahip ülkelerin nasıl sıralandığına bakalım:

FIFA Dünya Kupası Grupları sıralama kuralları (önem sırasına göre)

Grup maçlarında takımların aldığı puanlar Grup maçlarında takımları gol averajı Tüm grup maçlarında takımların kaydettiği gol sayısı Yine de eşitlik bozulamazsa... Grup maçlarında alınan sarı ve kırmızı kartlara göre takımların fair play sicili FIFA Organizasyon Komitesi'nin çekeceği kura

A Grubu

Uruguay, ev sahibi Rusya ile birlikte gruptan çıktı.

Uruguay ikinci turda B Grubu'nun ikincisi Portekiz ile - Rusya ise B Grubu'nun birincisi İspanya ile oynayacak.

B Grubu

İspanya gol farkıyla Portekiz'in üzerinde grup lideri oldu.

İspanya ikinci turda A Grubu'nun ikincisi Rusya ile, Portekiz ise A Grubu'nun birincisi Uruguay ile oynayacak.

C Grubu

Fransa ikinci tura çıkmayı garantiledi, Danimarka karşısında alınacak bir puan grup lideri olmalarını garantileyecek.

Danimarka'nın gruptan çıkabilmesi için Fransa'dan en az bir puan alması gerekiyor, Fransızları yenmeleri halinde ise grup lideri olacaklar.

Avustralya'nın ikinci tura çıkması için Peru'yu yenmesi ve averajını Danimarka'nın üzerine çıkartması gerekiyor.

26 Haziran Salı

Danimarka v Fransa, Luzhniki Stadı, TSİ 17:00

Avustralya v Peru, Fisht Olimpiyat Btadı, TSİ 17:00

Grubun birincisi ikinci turda D Grubu'nun ikincisiyle, Grup ikincisi ise D Grubu'nun lideriyle karşılaşacak.

D Grubu

Hırvatistan gruptan çıkmayı garantiledi ve İzlanda karşısında alacakları bir puan grup lideri olmalarını sağlayacak.

Nijerya Arjantin'i yendiği takdirde gruptan çıkacak. İzlanda Hırvatistan'ı yenemezse bir puan da yeterli olacak.

Arjantin ve Nijerya berabere kalırsa, gruptan İzlanda çıkacak. İzlanda ayrıca Hırvatistan'ı iki gol farkla yener ve aynı zamanda Nijarya'dan bir fazla gol atarsa gruptan çıkmayı başaracak.

Arjantin'in gruptan çıkabilmesi için Nijerya'yı yenmesi, İzlanda'nın da Hırvatistan'ı yenememesi gerekiyor. İzlanda Hırvatistan'ı yenerse, Joge Sampaoli'nin takımının gruptan çıkması için Nijerya'yı, İzlanda'nın Hırvatistan'a attığından iki gol daha fazlasını kaydetmesi gerekecek. Arjantin ve İzlanda grup maçlarını tamamen aynı puan, gol averajı ve golle tamamlarsa bu kez fair play sicilleri ve daha sonra kura devreye girecek. Arjantin şu ana kadar üç sarı kart alırken, İzlandalı oyuncular hiç kart görmedi.

26 Haziran Salı

Nijerya v Arjantin , Krestovsky Stadı, TSİ 21:00

İzlanda v Hırvatistan , Rostov Arena, TSİ 21:00

Grup lideri ikinci turda C Grubu'nun ikincisiyle, Grup ikincisi ise C Grubu'nun galibiyle karşılaşacak.

E Grubu

Brezilya'nın Sırbistan'dan alacağı bir puan ikinci tura kalmasına yetecek.

Brezilya ve İsviçre'nin son grup maçlarını kazanması halinde fair play sicillerine bakılacak. Brezilya'nın üç, İsviçre'nin dört sarı kartı var. Her iki takım da son maçlarını kaybederse, ikinci ve üçüncü büyük olasılıkla aynı şekilde belirlenecek.

İsviçre, Kosta Rika'yla berabere kalır ya da Sırbistan Brezilya'ya yenilirse gruptan çıkacak.

İsviçre bir golle maçı kaybederse ve Sırbistan berabere kalırsa, grup ikincisi atılan gol sayısıyla belirlenecek. Her iki takım da benzer gol ve gol averajıyla maçları tamamlarsa, Sırbistan karşısında galip geldiği için İsviçre ikinci tura çıkacak.

Brezilya'yı yenmesi halinde Sırbistan gruptan çıkacak. İsviçre Kosta Rika'ya bir golden fazla bir farkla yenilirse Brezilya karşısında beraberlik de Sırbistan'a yeterli olacak.

27 Haziran Çarşamba

Sırbistan v Brezilya , Otkritie Stadı Stadium, TSİ 21:00

İsviçre v Kosta Rika , Nizhny Novgorod Stadı , TSİ 21:00

Grup lideri F Grubu'nun ikincisiyle, Grup ikincisi F Grubu'nun lideriyle oynayacak.

F Grubu

Meksika'nın ikinci tura kalması ve grup lideri olabilmesi için İsveç karşısında alacağı bir puan yeterli gelecek.

İsveç Almanya'dan daha iyi bir skor alırsa, gruptan çıkmayı garantileyecek. Meksika'yı yenip, Almanya'dan daha iyi bir skor alırlarsa grup lideri olacaklar.

Almanya, İsveç'e kıyasla iki ya da daha fazla gol atarsa gruptan çıkacak.

İsveç de Almanya da berabere kalırsa, en çok gol atan takım gruptan çıkacak. Maçlar aynı skorla biterse, İsveç'i yendiği için Almanya ikinci tura çıkacak.

Güney Kore, Almanya'yı yener ve İsveç kaybederse ve ayrıca bu iki takımdan daha iyi bir averaj elde ederse gruptan çıkabilecek.

27 Haziran Çarşamba

Güney Kore v Almanya, Kazan Arena, TSİ 17:00

Meksika v İsveç , Merkez Stadı, TSİ 17:00

Grup lideri E Grubu'nun ikincisiyle, grup ikincisi E Grubu'nun lideriyle oynayacak.

G Grubu

[G Grubu puan durumu]

İngiltere ve Belçika ikinci turu garantiledi. İki takımın puanları, averajları ve attıkları gol sayısı eşit.

İngiltere ve Belçika berabere kalırsa, grup lideri ve ikincisi görülen kart sayısıyla belirlenecek. İngiltere'nin iki, Belçika'nın ise üç sarı kartı var.

İki takımın kart sayısı da eşit olursa, grup birincisi ve ikincisi kurayla belirlenecek.

28 Haziran Perşembe

İngiltere v Belçika, Kaliningrad Stadı, TSİ 21:00

Panama v Tunus, Mordovia Arena, TSİ 21:00

Grup lideri H Grubu'nun ikincisiyle, Grup ikincisi ise H Grubu'nun lideriyle karşılaşacak.

H Grubu

[H grubu puan durumu]

Japonya ve Senegal'in ikinci tura çıkabilmeleri için Polonya ve Kolombiya'yla oynayacakları maçlarda alacakları bir puan yetecek.

Kolombiya'nın gruptan çıkması için Senegal karşısında zafer kazanması gerekiyor. Kolombiya üç puan alırsa, Japonya'nın gruptan çıkabilmesi için Senegal'e kıyasla daha az bir gol farkıyla yenilmesi gerekecek. Japonya yenilirse, gruptan çıkabilmesi için gol averajı daha iyi olduğu için Kolombiya'ya bir puan da yetecek.

28 Haziran Perşembe

Japonya v Polonya, Volgograd Arena, TSİ 17:00

Senegal v Kolombiya , Samara Arena, TSİ 17:00

Grup lideri G Grubu'nin ikincisiyle, Grup ikincisi ise G Grubu'nın lideriyle oynayayacak.