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BBC Türkçe

Dünya Kupası 2018: 2. tur için hangi ülkeye ne lazım?

Dünya Kupası'nda gruplarda son maçlar oynanıyor. 2. tura çıkma hesapları ise iyice karışık bir hal aldı. İşte turnuvadaki 2. tur olasılıkları.

26 Haziran 2018 14:12

Dünya Kupası'nda gruplarda son maçlar oynanıyor.

Sekiz takım gruplardan çıkmayı garantiledi ama hala sekiz son 16 vizesi sahibini bekliyor.

İşte takımların gruplardan çıkma hesapları ve hala gruplardan çıkmayı garantileyemeyen ülkelerin Dünya Kupası umutlarını canlı tutmak için yapması gerekenler.

Öncelikle FIFA kurallarına göre aynı puana, averaja ve gol sayısına sahip ülkelerin nasıl sıralandığına bakalım:

Danimarka v Fransa, Luzhniki Stadı, TSİ 17:00

Avustralya v Peru, Fisht Olimpiyat Btadı, TSİ 17:00

Nijerya v Arjantin , Krestovsky Stadı, TSİ 21:00

İzlanda v Hırvatistan , Rostov Arena, TSİ 21:00

Sırbistan v Brezilya , Otkritie Stadı Stadium, TSİ 21:00

İsviçre v Kosta Rika , Nizhny Novgorod Stadı , TSİ 21:00

Güney Kore v Almanya, Kazan Arena, TSİ 17:00

Meksika v İsveç , Merkez Stadı, TSİ 17:00

İngiltere v Belçika, Kaliningrad Stadı, TSİ 21:00

Panama v Tunus , Mordovia Arena, TSİ 21:00

Japonya v Polonya, Volgograd Arena, TSİ 17:00

Senegal v Kolombiya , Samara Arena, TSİ 17:00

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