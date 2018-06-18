Dünya Kupası - Güney Kore teknik direktöründen forma taktiği: 'Rakiplerimizin kafasını karıştırmak için oyuncuların numarasını değiştirdik'

Güney Kore milli futbol takımı Teknik Direktörü Shin Tae-yong, Dünya Kupası'na hazırlık için yaptıkları dostluk maçlarında rakiplerinin kafasını karıştırmak için oyuncuları farklı sırt numaralarıyla sahaya çıkardıklarını itiraf etti.

Shin, 'Batılıların gözünde Güney Koreli oyuncuların hepsi birbirine benzediği için' böyle bir taktiğe başvurduğunu söyledi.

Bu ay Bolivya ve Senagal'le oynanan hazırlık maçlarında sadece İngiliz Tottenham kulübü forveti Son Heung-min ile kaptan Ki Sung-yueng gerçek numaralarıyla oynadı.

Şin, "Numaraları, rakiplerimize her şeyimizi göstermemek ve kafalarını karıştırmak için değiştirdik. Bazı oyuncularımızı tanıyor olabilirler ama Batılıların Asyalıları ayırt etmesi çok zor" dedi.

Bu arada, Güney Kore'nin Dünya Kupası'nda bugünkü rakibi İsveç'in Teknik Direktörü Janne Andersson, bir teknik adamlarının Güney Kore'nin Avusturya'daki hazırlık maçını gizlice izlediğinin ortaya çıkması üzerine özür diledi.

Andersson, maçtan önce düzenlediği basın toplantısında manejer Lasse Jacobsson'ın izlediği maç için "Bir hazırlık maçı yapılacağını duyduğu için oraya gitti. Bunun taraftarlara kapalı bir maç olduğunu bilmiyordu ve uzaktan izledi. Her koşulda rakiplerimize saygılıyız. Ama bu farklı yorumlandıysa bundan üzüntü duyarız" dedi.

Güney Kore teknik direktörü Şin de "casusluk" iddiaları için "Her teknik direktör rakiplerinin casusluk yaptığını hisseder. Biribirimiz hakkında mümkün olduğu kadar bilgi toplamaya çalışmak bence çok normal" diye konuştu.