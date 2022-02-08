Dünya Kulüpler Kupası'nda ilk finalist Palmeiras

FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı finalinde Brezilya ekibi Palmeiras, Mısır devi Al Ahly'yi konuk etti.

Palmeiras turnuvaya yarı finalden başlarken Al Ahly ise bir önceki turda Meksika ekibi Monterrey'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Maçın 39. dakikasında Raphael Veiga'nın golüyle 1-0 öne geçen ve devreyi bu skorla önde bitiren Palmeiras, 49. dakikada Dudu ile skoru 2-0'a getirdi.

Kalan sürede başka gol çıkmayınca Palmeiras rakibini 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Palmeiras'ta eski Fenerbahçeli Jailson karşılaşmaya 79. dakikada dahil oldu.

Palmeiras finaldeki rakibini bekliyor

Palmeiras'ın finaldeki rakibi 9 Şubat'ta (Yarın) belli olacak.

Yarı finalin diğer maçında son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ile Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al Hilal kozlarını paylaşacak.

Suudi Arabistan temsilcisiyle İngiliz devinin arasında oynanacak maçın kazananı finalde Palmeiras'ın rakibi olacak.