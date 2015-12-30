Dünya kültür mirası yok oluyor



UNESCO'nun Paris'teki Dünya Mirası merkezinden yapılan açıklamada, Ortadoğu'daki tarihi eserlerin tahribatının dramatik boyutlara vardığı kaydedildi. UNESCO Dünya Mirası Direktörü Mechtild Rössler Alman Haber Ajansı'na (dpa) verdiği demeçte, ‘Tahribat ve yağmalamaların görülmemiş boyutlara vardığını', söyledi.

Irak ve Suriye'deki kaçak kazıların arttığını belirten Rössler uyduyla çekilen resimlerde tarihi beldelerin ‘delikli İsviçre peynirine' benzediğini ve yağmalama yüzünden kültür mirası kadar tarihin de kaybolduğunu ifade etti.

Mechtild Rössler çalınan kültür mirasının muhtemelen Türkiye ya da Lübnan üzerinden Batı Avrupa, Körfez ülkeleri ve Kuzey Amerika'ya kaçırıldığını söyledi. Kaçırılan eserlerin önümüzde on yıl ortalıktan kaybolma tehlikesinin bulunduğunu belirten UNESCO direktörü tarihi eser kaçakçılığıyla birlikte mücadele edebilmek için yardıma ihtiyaç olduğunu ve UNESCO'nun üyelerinin izin verdiği ölçüde güçlü olabileceğini sözlerine ekledi.