Dünya Kültür Mirası listesindeki İstanbul'un tarihi surlarında define kazısı yaptılar; büyük tahribat var!

İstanbul Yedikule'de tarihi surların üzerinde define amaçlı kazınmış 5 metre derinliğinde çukur tespit edildi. Kazının tarihi surlarda büyük tahribata yol açtığı belirtiliyor.

İstanbul'un Dünya Kültür Mirası listesindeki bin 700 yıllık tarihi surlarında defineciler kazı yaptı.

Bakımsız kalması nedeniyle yok olmaya yüz tutan dünya kültür mirası listesindeki tarihi surlar, başka tehlikelerle de karşı karşıya. Zamana meydan okuyarak ayakta kalan surlar, define avcılarının da hedefi oldu.

Yedikule kapısı üstündeki alanda define arama amaçlı kazı yapıldığı tespit edildi. Yaklaşık 5 metre açılan çukurun, sur duvarının çökmesine neden olabileceği belirtiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Oktay Özel, "Yedikule Kapı ile Belgrad kapı arasındaki alandayız. Çevre esnafından bize bir ihbar geldi, Yedikule Kapının hemen üstünde, geçtiğimiz hafta kazı yapıldığı bilgisini aldık ve ekiplerimizle geldik, yerinde incelemeler yaptık. Pandemide etrafın boş olmasından da faydalanarak, Kapının hemen üst kotunda bir kazı çalışması yapıldığı tespiti üzerine teknik ekiplerimiz yerinde incelemelerde bulundu. Özellikle kapı üstündeki taşıyıcı sur duvarlarının ciddi bir tahribata uğradığı tespitinde bulunuldu" diye konuştu.

Hiltiyle kazdılar

Yakın bölgede bulunan bir esnaf tarafından olayın ihbar edildiğini dile getiren Özel, "Esnaf yukarıya elektrik bile çekilerek, hiltiler ile ciddi bir tahribatın olduğunu söyledi. Gerçekten de yapılan kazı ciddi bir işlem. Neredeyse bir insan girebilecek derinlikte kazı yapılmış. Dolayısıyla bunun oluşturabileceği tahribat çok ileri seviye. Binlerce yıllık surların özellikle Yedikulekapı'nın yok olması gibi bir sonuç doğurabileceği için esnafın duyarlı tavrı değerli" şeklinde konuştu.