Dünya Kredi Notu Ligi 2020 Raporu: Türkiye, Ürdün’ün gerisine düştü; 143 ülke arasında 87. sırada

Türkiye üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan aldığı notlarla 143 ülke arasında 87’nci sırada yer aldı. Ortalama kredi notu puanı 12’ye gerileyen Türkiye, 2020’de Ürdün’ün gerisine düştü. Senegal ve Honduras ise 12.5 puanla Türkiye’nin önünde yer aldı.

ABD merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bu yılki takvimine uyarak Türkiye'ye ilişkin ilk not değerlendirmesini açıkladı. Buna göre Fitch, Türkiye'nin kredi notunu ‘BB-' olarak teyit etti, kredi not görünümünü ise ‘negatif'ten ‘durağan'a revize etti. Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü Ağustos 2020'de durağandan negatife çevirmişti.

Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre, 2021'in kredi not karnesi merakla beklenirken ‘Dünya Kredi Notu Ligi 2020 Raporu’ da yayınlandı. Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya'nın hazırladığı rapor, Fitch Ratings, S&P ve Moody's olmak üzere üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun 2020 yılsonu itibarıyla dünya üzerinde not verdiği 143 ülkenin sıralamasını gösteriyor.

Buna göre, Türkiye Kredi Notu Ligi'nde 2019'a göre 4 basamak yükselerek 87'nci sıraya yerleşti. Ancak sıralamadaki yükselişi ortalama kredi puanındaki kötüleşmeye rağmen gerçekleşti.

Rapora göre 2020'de 46 ülkenin kredi notu düştü, 9'unun çıktı. Türkiye'nin 2020'de ortalama kredi puanı ise bir önceki yıla göre 0.3 puan gerileyerek 12'ye düştü. Türkiye bu puanla Kenya, Arnavutluk, İran ile birlikte yer aldı.

Türkiye geçtiğimiz yıl, son iki yıldır ortalama kredi puanı 12.3 olan Ürdün'ün gerisine düşerken, sıralamada her ikisi de 12.5 puana sahip olan Senegal ve Honduras'ın da arkasından geldi.

2020'de ortalama kredi notu artışı yaşayan 9 ülke arasında ise Türkiye’nin komşuları Bulgaristan, Yunanistan ve Ukrayna dikkati çekti. Dünyanın en iyi nota sahip 10 ülkesinin tamamı ise Singapur hariç Avrupa'da yer aldı.