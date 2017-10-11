Dünya Kız Çocukları Günü 7. kez kutlanıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Ekim (DHA) – Dünya Kız Çocukları Günü 11 Ekim’de tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2012\'de bu yana kutlanan \"Dünya Kız Çocukları Günü\" kız çocuklarının ihtiyaç ve zorluklarına dikkat çekmeyi, kız çocuklarını güçlendirmeyi ve insan haklarını korumayı amaçlıyor. Dünyada 1.1 milyar kız çocuğu olduğunu belirten BM bu yıl Dünya Kız Çocukları Günü’nün kız çocuklarının krizler öncesinde, sırasında ve sonrasında karşılaştıkları zorluk ve fırsatlara dikkat çekiyor.

19 Aralık 2011’de Birleşmiş Milletler Genel Kongresi 11 Ekim’in dünya genelinde kız çocuklarının hakları ve yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık yaratmak için bir kararla Dünya Kız Çocukaları Günü ilan etmişti.

Son 15 yılda küresel toplumun kız çocuklarının erken çocukluk dönemlerindeki hayatlarını iyileştirme konusunda ciddi adımlar attığını aktaran BM, 2015’te 10 yaşından küçük kız çocuklarının ilkokula kayıt olmaları, önemli aşıları olmalarında artış olduğunu söyledi. Ayrıca kız çocukları geçmiş nesillere göre daha az sağlık ve beslenme problemi yaşıyor. Öte yandan kızların 10 yaşından sonraki ikinci 10 yıllık yaşam dönemlerinde karşılaştıkları zorluklar hakkında yeterli yatırım olmadığına dikkat çekiliyor.

UNESCO Genel Direktörü Irına Bokova Uluslararası Kız Çocukları Günü’nde verdiği mesajda “Kızları güçlendirelim” mesajı verdi. Bokova “Uluslararası Kız Çocukları Günü bu yıl dünyanın zorla yerinden olma, iklim değişikliği ve şiddet içeren aşırıcılık gibi sorunlar yaşadığı bir döneme denk geldi. Silahlı çatışma olsun, doğal afet olsun kadınlar ve kız çocukları her zaman insani krizlerden en fazla etkilenen kesim oluyor. Savaş, yoksulluk, işkence ve doğal felaketlerden kaçan sığınmacıların yüzde 75’inden fazlası kadınlar ve kız çocuklarından oluşuyor. Ayrıca bu kadınlar ve kız çocukları mülteci kamplarında cinsel tacizlere de uğrayabiliyor” dedi.