Dünya Kiliseler Konseyi'nden Erdoğan'a Ayasofya mektubu: Karardan geri dönülsün

350 kilisenin üye olduğu Dünya Kiliseler Konseyi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup göndererek Ayasofya'yı müzeden camiye dönüştürme kararından geri dönmesi çağrısı yaptı.

Dünya Kiliseler Konseyi Başkanvekili Prof. Dr. Ioan Sauca, mektupta "Ayasofya'yı yeniden cami yapma kararı alarak, Türkiye'nin açıklığına dair olumlu işaretleri tersine çevirip dışlama, ayrılık, bölme işaretlerine dönüştürdünüz" dedi.

'Dinlerarası fitne körükleyenlerin işine yarar'

'Türkiye'nin UNESCO'nun görüşünü almadan böyle bir karar vermesinden üzüntü duyduklarını' belirten Sauca, "Konseyimiz, Ayasofya kararının mevcut statükoyu değiştirmek ve dini toplulukları bölme düşüncesini körüklemek isteyen grupların arzularına ilham vermesinden endişe ediyor" diye ekledi.

Mektupta, Erdoğan'a 'yeniden düşünmesi ve karardan geri dönmesi' çağrısı yapıldı.