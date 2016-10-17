Dünya kentlerinin sorunları Habitat III'te tartışılıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Konut ve Sürdürülebilir Kentleşme Konferansı Habitat III Ekvador'un başkenti Quito'da pazartesi günü başlıyor. Perşembe gününe kadar sürecek Habitat III'e 180 ülkeden yaklaşık 40 bin siyasetçi, sivil toplum örgütü temsilcisi ve uzman katılıyor. Açılışı BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa'nın yapması bekleniyor.

Toplantıda "yeni kentsel gündemin” belirlenmesi hedefleniyor. Bağlayıcı olmayan ancak kentlere bir yön göstermesi hedeflenen bu metinde, ekolojik ve herkese eşit fırsatlar sunan şehirler oluşturulması öngörülüyor. Bu metinde, şehirlerin küresel ısınma ile mücadeleye katkı sağlaması planlanıyor. Zira dünyada sera gazının yüzde 70'i kentsel bölgelerden salınıyor. Bu nedenle de elektrikli araçların ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ile küresel ısınmanın 2 derece ile sınırlandırılması hedefleniyor.

Yoksullukla mücadele

Dünya nüfusunun yüzde 54,5'i kentlerde yaşıyor. Özellikle de gelişmekte olan ve yeni sanayileşen ülkelerde nüfusu 10 milyonu aşan metropollerin sayısı artıyor. Bu kentlerde yaşayan özellikle yoksul nüfus, kentlerde artan hayat pahalılığı ile mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu nedenle, kentlerde yoksul alanların artmaması için alınacak sosyal önlemler de Habitat III'de tartışılacak önemli konular arasında yer alıyor.

Toplantıya katılan Almanya Çevre Bakanı Barbara Hendricks, dünyada nüfusu artan kentlerin sorunlarını çözmek için işbirliğini artırma çağrısında bulundu. Doğru altyapı yatırım yapmanın önemli olduğunu ifade eden Hendricks, bu çerçevede kentlerin desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Hendrick, sürdürülebilir ve çevre dostu bir dünya için kentlerin önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Habitat III'e Türkiye'den de çok sayıda belediye, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve uzman katılıyor.

Habitat toplantıları 20 yılda bir yapılıyor. Habitat II 1996 yılında İstanbul'da yapılmıştı.

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DW/dpa, JD/BÖ