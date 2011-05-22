Dünya kaset skandalını konuşuyor

T24 - Türkiye'de genel seçimlere az bir süre kala yaşanan MHP'de art arda yaşanan istifalar, dünya basınında da geniş yer buldu.



İngiliz yayın organı BBC, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici'ye ait olduğu iddia edilen görüntülerin yayımlamasının ardından art arda istifalar geldiğini bildirdi.



Haberde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ellerinde ne varsa yayınlasınlar" restinin ardından "farklıulkuculer' internet sitesinin daha önce duyurduğu 6 isimden ilkine ait kaseti yayımladığı kaydedildi.



New York Times gazetesi de, MHP'nin altı üyesinin cinsel içerikli görüntülerinin ortaya çıkması üzerine istifa etmeye zorlandığını, bu istifaların Meclis'teki ikinci büyük muhalefet partisi olan ve yüzde 10 barajını geçmeye çalışan MHP'yi ciddi anlamda zayıflatabileceğini yazdı.



MHP'den dört milletvekilinin de, yine benzer videoların kendilerini "ultra milliyetçi" olarak tanımlayan bir grubun internet sitesinde yayımlanması nedeniyle istifa ettiği belirtilen haberde, Devlet Bahçeli'nin görüntüleri "şantaj" olarak nitelendirdiği ifade edildi.



Gazete, bu olaydan AK Parti'nin çıkar sağlayacağını düşünen MHP'lilerin AK Parti hükümetini kasetleri yayımlayan siteyle ilgili gerekli soruşturmanın yapılmaması nedeniyle suçladığını belirtti.



Katar merkezli El Cezire televizyonu da, altı milletvekilinin istifasının 12 Haziran seçimlerini etkileyecek boyutta olduğunu belirtti.



Haberde, istifa eden isimlerden Deniz Bolükbaşı'nın siyasi bir komplonun kurbanı olduğunu ve partisini korumak için istifa ettiğini söylediği ifade edildi.



AK Parti'nin videolara ulaşımın engellendiği iddialarını reddettiği hatırlatılan haberde, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun "Bu partinin kendi iç meselesidir" şeklindeki sözlerine de yer verildi.



