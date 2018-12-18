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Spor

Dünya Karşıyakalılar Günü'nde tribüne

İZMİR, (DHA) FIBA Europe Cup 2'nci turu I Grubu'nda Szolnoki Olaj'ı deplasmanda 74-70 yenerek başlayan Pınar Karşıyaka, yarın kendisi gibi ilk maçını kazanan S

18 Aralık 2018 14:31

İZMİR, (DHA)

FIBA Europe Cup 2\'nci turu I Grubu\'nda Szolnoki Olaj\'ı deplasmanda 74-70 yenerek başlayan Pınar Karşıyaka, yarın kendisi gibi ilk maçını kazanan S.Oliver Würzburg\'u liderlik için ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki mücadele saat 20.30\'da başlayacak.
Dünya Karşıyakalılar Günü olarak kabul edilen 19 Aralık\'a denk gelen maçta tribünleri doldurup anlamlı günü galibiyetle kutlama yapmak isteyen İzmir ekibi, bilet fiyatlarını tam 35.5, öğrenci 15 TL olarak belirledi. Tam bilet alanlara 40 TL karşılığında 4.5 TL\'lik kupon verilecek. Kuponu beraberinde getirenler cumartesi günü Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde oynanacak Gaziantep Basketbol maçına 10 TL\'ye girecek. Ligde son 3 maçını kaybederek düşüş yaşayan Karşıyaka, Avrupa\'da ise bu sezon çıktığı 7 maçın 5\'ini kazandı.

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