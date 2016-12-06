Dünya karikatüristlerinden çağrı: Musa Kart’ı serbest bırakın!

Dünyanın önde gelen karikatür örgütleri, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi çizer Musa Kart’ın derhal serbest bırakılmasını istedi. Uluslararası Karikatürist Hakları Ağı (CRNI), Karikatür Hareketi ve Barış için Karikatür inisiyatifinin ortak bildirisinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2005 ve 2014’te hakaret davaları açtığı Kart’ın bu kez tazminat veya hapis değil, idam cezasıyla karşı karşıya kalabileceği vurgulandı. “Bir cumhurbaşkanının uzun süredir düşman kabul ettiği bir kişiden intikam alma girişimine tanık olmaktayız” denilen bildiride, “Hicivli karikatürler çizmek hangi temelde suç kabul edilebilir ve dahi terör eylemi sayılabilir” diye soruldu. Tüm demokratik ulusların liderleri, Türk hükümetinin bu rotadan cayması ve Cumhuriyet çalışanlarını serbest bırakması için çabalarını ikiye katlamaya çağrıldı.

CRNI yöneticisi Dr. Robert Russell, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimini her kesimden yüz binlerce yurttaşını tutuklatarak yanıtladı. Olup bitenlerin kendisini son derece mutlu ettiği, zira şimdi tüm düşmanlarından kurtulmak için bir bahanesi olduğu söyleniyor. Halbuki yaşananlar tüm dünyaya yönetiminin başarısız rejim kategorisine girecek kadar kötüleştiğini gösteriyor. Kendisini tüm haksız yere tutuklananları, özellikle gazetecileri ve üyemiz Musa Kart’ı derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz” diye konuştu.