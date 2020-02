Dünya Karadeniz Günü İzmir'de kutlandı

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- EGE Karadeniz Dernekleri Federasyonu (EKAF) tarafından 31 Ekim Dünya Karadeniz Günü kapsamında düzenlenen toplantıda Karadeniz’in kirliliği tartışıldı. EKAF Yönetim Kurulu Üyesi Nezihe İncegöz, \"Karadeniz\'de balıkçılık, deniz ticaret faaliyetleri sonucu kirlilik ve kıyı tahribatı arttı\" dedi.

Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu’nun, 31 Ekim Dünya Karadeniz Günü kapsamında düzenlediği basın toplantısında Karadeniz’in güzellikleri ve çevre kirliliği sorunlarına değinilirken, İzmir’de 250 bini aşkın Karadenizli’nin yaşadığı belirtildi. Toplantıya Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu (EKAF) Başkanı Aydın Özyar, Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nezihe İncegöz, Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu Eski Başkanı Dursun Ali Özkan katıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na EKAF çelenginin konulmasıyla başlayan Dünya Karadeniz Günü kutlamaları, toplantıda yapılan konuşmaların ardından yerini tulum ve kemençe eşliğinde horona bıraktı.

\'İZMİR’DE 250 BİN ÜZERİNDE KARADENİZLİ YAŞIYOR\'

EKAF Başkanı Aydın Özyar, dernek olarak Karadeniz ve Karadenizlileri ilgilendiren her şeyde yer aldıklarını belirterek, Karadeniz’i canlıların yaşayabileceği bir ortama getirmek için uğraştıklarını söyledi. Özyar, \"Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler sık sık toplantı yaparak Karadeniz’in kirliliği üzerine konuşuyor ve biz de sivil toplum örgütü olarak bu toplantılarda yerimizi alıyoruz. Bu yıl bakanlığımız kutlamaları İstanbul Şile’de yapıyor. Bizden de katılımcılar orada mevcut. Bizler, onlar aracılığılıyla mesajlarımızı gönderdik. Biz derneğimizi 2005 yılında 38 Karadeniz Derneği’nin birleşmesiyle oluşturmuştuk. Şu anda toplamda 53 derneğimiz var. Ege Bölgesi’nin en büyük sivil toplum örgütüyüz. Ege Bölgesi’nde toplam 600 bin ve İzmir’de 250 binin üzerinde Karadenizli vatandaşımız yaşıyor. Karadenizli’nin ormana ve ağaca olan sevgisi bitmez, biz de bu nedenle son 3 yılda 10 bini aşan fidan dikimi gerçekleştirdik\" dedi.

ÇEVRE DUYARLILIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Karadeniz’in dünya için ne kadar önemli olduğunu ifade eden Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, \"Karadeniz’in çevre sorunlarını çözmek ve gündeme koymak Türkiye’nin sorunlarını çözmek için de zorunlu. Baro Başkanlığı dönemimde de en etkili çevre komisyonuna sahip baro bizdik. Bence Karadeniz Günü çok daha etkili kutlanmalı, bunu bir çevre etkinliğine dönüştürmeliyiz. Ülkemizde derelerimiz, denizlerimiz pisliğin atıldığı yerler olarak görülmemeli ve su politikaları çerçevesinde değerlendirilip korunmalı\" diye konuştu. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da Karadeniz Günü’ne katılım göstermekten mutluluk duyduğunu belirterek, \"Bizlerin yerel yöneticiler olarak çevreyi koruma konusunda yapacak çok şeyimiz var. Karadeniz’e olan sevgimiz çok büyük. Ne zaman oraya gidecek olsam heyecanla giderim. Oraya verilecek her türlü zarar bizleri derinden yaralar. Biz tüm katkıyı koymaya hazırız ve umudumuz doğal güzelliklerimizin zarar görmemesi. Bizler de bu konuda mesai vermekten kaçınmadan her zaman ülkemizi ve çevremizi korumak adına göreve hazırız\" dedi.

\'PETROL KİRLİLİĞİNİN EN FAZLA OLDUĞU YER KARADENİZ\'

EKAF Yönetim Kurulu Üyesi Nezihe İncegöz ise Karadeniz’de yaşanan çevre kirliliklerine değindi. İncegöz Karadeniz kirliliğini anlatırken, \"Karadeniz’de balıkçılık, deniz ticaret faaliyetleri sonucu kirlilik ve kıyı tahribatı arttı. Karadeniz balıkçılıkta Türkiye’nin yüzde 90’a varan ihtiyacını karşılıyor. Usulüne uygun olmayan avcılık, av filolarının büyüklüğü de türler üzerinde baskıyı arttırıyor. Türkiye genelinde liman faaliyetlerinin büyük kısmı Karadeniz’de yer alıyor. Denizclilik faaliyetleri sonucunda petrol kirliliğinin en fazla olduğu yer de Karadeniz. Karadeniz’de yeni teknoloji ve yönetim planları uygulanmalı, kötü kullanımdan doğan doğal alanların tahribi engellenmeli. HES’lerin yapımı, kıyı yerleşiminin ekosisteme uygun olmaması da doğanın yapısını bozan unsurlar olarak karşımıza çıkıyor\" dedi.

Ayrıca Ege Karadenizliler Derneği tarafından şubat ayında geleneksel Hamsi Şenliği ve fidan dikme etkinliği düzenlenecek.

FOTOĞRAFLI