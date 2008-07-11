Dünya 'Kafka' geriliminde

Yazar Franz Kafka’ya âit daha önce görülmemiş belgeler ölümünden 84 yıl sonra gün ışığına çıkıyor. Edebiyat tarihçileri şimdi heyecanla bu belgelerin incelenmesiyle yazar hakkında daha çok şey öğrenebilmeyi umuyor.



Belgeler, yıllardır Kafka'nın edebiyat yönetmeni Max Brod'un eski sekreterinin Tel Aviv'deki evinde saklıydı. Franz Kafka 41 yaşında veremden ölmeden önce, bütün el yazmalarının yakılmasını vasiyet etmişti; fakat dostu ve edebiyat yönetmeni Max Brod, bu vasiyeti yerine getirmedi. Sonuç, soyutlanmışlık, baskı ve umutsuzluğun egemen olduğu Şato, Dava, Değişim gibi romanlar oldu.



Bu belge ve notlar 1939 yılında, Almanların işgalinden hemen önce iki bavulla Prag'dan kaçırılmıştı. Son 40 yıldır da Brod'un sekreteri Esther Hoffe'nin Kudüs'teki evindeydiler; ama 101 yaşına kadar yaşayan Hoffe, inatla bunları kimseye göstermemekte direnmişti.



Uzmanlar, yaşlı kadının yaşadığı evdeki rutubet, beslediği çok sayıdaki kedi ve köpeğin bu eski ve kıymetli belgelere büyük zarar vermiş; hatta onları tamamıyla tahrip etmiş olabileceğini düşünüyor.Şimdi Kafka uzmanları Kafka'nın yarattığı kahramanların yaşadığına benzer bir gerilim içinde, belgeleri görebilecekleri günü bekliyorlar.



