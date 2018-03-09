T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dünya Kadınlar Günü'ne özel 'Moda ve Kadın' yarışması düzenlendi

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, lise öğrencilerine yönelik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel,“Moda ve Kadın” temalı moda illüstrasyon yarışması düzenledi

09 Mart 2018 15:53

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, lise öğrencilerine yönelik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel,“Moda ve Kadın” temalı moda illüstrasyon yarışması düzenledi.

Yarışmanın ödül töreninde jüri üyeliği yapan Ünlü moda tasarımcısı Simay Bülbül, Esin Öney Nayır, Yrd. Doç. Çiğdem Koçak ve Sanatçı Fırat Neziroğlu, öğrencilerle aynı zamanda söyleşiler de yaptı.

Yoğun ilgi gören ve çok sayıda katılımın gerçekleştiği yarışmanın ödül töreni açılış konuşmalarını İGÜ Rektörü Burhan Aykaç, Yrd. Doç. Dr. Semral Ekizoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Ayla Acar Utku gerçekleştirdi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Güzel Sanat Fakültesi’nin üniversiteye dinamizm kattığını belirten Rektör Burhan Aykaç, “Öğrencilerimiz çok yetenekli ve yaratıcı. Yaptıkları projelerle, açtıkları sergilerle güzel işlere imza atıyorlar. Bizler her zaman öğrencilerimizin yanındayız ve vereceğimiz desteklerle onlarla beraber olmaya devam edeceğiz” dedi.

GENÇLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kadın haklarının kazanılmasında nerelerden başlandığını ve bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanması için çok özel bir gün olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Semral Ekizoğlu da “Kadınların insanca muamele görmesi ve eşit bireyler olarak yaşaması açısından farkındalıklar yaratmak gerekiyor. Bu sebeple Dünya Kadınlar Günü’ne özel, liselerarası düzenlediğimiz bu yarışmaya gençlerimizin yoğun ilgisinden çok memnun kaldık” diye konuştu.

Toplamda 26 lisenin katılım sağladığı yarışmada 1\'inciliği Fatih Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Berivan Kınık, 2\'nciliği Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Ceren Boyraz, 3\'üncülüğü ise Avcılar İHKİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Gülsüm Sağdıç kazandı.

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAİSTANBUL GelişimGüzel Sanatlar Fakültesi ModaTekstil Tasarımı BölümüMart Dünya Kadınlar GününeKadın”YarışmanınSimay Bülbül EsinNayır Yrd DoçKoçakSanatçı Fırat NeziroğluYoğunRektörü Burhan Aykaç Yrd

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24