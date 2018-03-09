Dünya Kadınlar Günü'ne özel 'Moda ve Kadın' yarışması düzenlendi

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, lise öğrencilerine yönelik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel,“Moda ve Kadın” temalı moda illüstrasyon yarışması düzenledi.

Yarışmanın ödül töreninde jüri üyeliği yapan Ünlü moda tasarımcısı Simay Bülbül, Esin Öney Nayır, Yrd. Doç. Çiğdem Koçak ve Sanatçı Fırat Neziroğlu, öğrencilerle aynı zamanda söyleşiler de yaptı.

Yoğun ilgi gören ve çok sayıda katılımın gerçekleştiği yarışmanın ödül töreni açılış konuşmalarını İGÜ Rektörü Burhan Aykaç, Yrd. Doç. Dr. Semral Ekizoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Ayla Acar Utku gerçekleştirdi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Güzel Sanat Fakültesi’nin üniversiteye dinamizm kattığını belirten Rektör Burhan Aykaç, “Öğrencilerimiz çok yetenekli ve yaratıcı. Yaptıkları projelerle, açtıkları sergilerle güzel işlere imza atıyorlar. Bizler her zaman öğrencilerimizin yanındayız ve vereceğimiz desteklerle onlarla beraber olmaya devam edeceğiz” dedi.

GENÇLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kadın haklarının kazanılmasında nerelerden başlandığını ve bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanması için çok özel bir gün olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Semral Ekizoğlu da “Kadınların insanca muamele görmesi ve eşit bireyler olarak yaşaması açısından farkındalıklar yaratmak gerekiyor. Bu sebeple Dünya Kadınlar Günü’ne özel, liselerarası düzenlediğimiz bu yarışmaya gençlerimizin yoğun ilgisinden çok memnun kaldık” diye konuştu.

Toplamda 26 lisenin katılım sağladığı yarışmada 1\'inciliği Fatih Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Berivan Kınık, 2\'nciliği Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Ceren Boyraz, 3\'üncülüğü ise Avcılar İHKİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Gülsüm Sağdıç kazandı.

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