T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye'ye bir bakış: 543 vekilli Meclis'te 75, 27 bakanlı kabinede sadece 2 kadın var!

"Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur"

08 Mart 2018 14:17

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde, "Sen ne dedin, biz ne yaptık!.." manşetiyle çıkan Sözcü gazetesinde, 543 milletvekilli Türkiye Büyük Milet Meclisi'nde 75, 27 bakanlı Kabine'de yalnızc 2 kadının var olduğu belirtildi.

Söz konusu haberde, "Cumhuriyeti kurduktan sonra, Osmanlı'daki tabuları yıktın. Kadına dünyada ilk kez seçme-seçilme hakkı getirdin. Ne yazık ki geçen onca yılda öğütlerin tutulmadı. Türk kadını, hem kamuda hem özel sektörde hem de günlük yaşamda senin hedeflerinin gerisinde bırakıldı" ifadeleri kullanılırken, Türkiye'de kadınların siyasette ve toplumdaki yerine değinildi. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur" sözlerinin hatırlatıldığı haberde şu analizlere yer verildi:

- 543 vekilli Meclis'te sadece 75 kadın milletvekili var. 

- 27 bakalı Kabine'de sadece 2 kadın var. 

- 81 ilin belediye başkanları arasında sadece 2 kadın başkan var. 

- 921 ilçe belediye başkanları arasında yalnızca 105 kadın başkan var. 

- 81 vali arasında sadece 2 kadın var.

- Çalışan nüfusun sadece yüzde 33.8'i kadın. Aynı işe, daha az maaş alıyorlar.

- 111 devlet üniversitesi rektörleri arasında sadece 3 kadın rektör var. 

- 3.1 milyon memur arasında sadece 1.1 milyon kadın var.

ETİKETLER

atatürksözcükadın8 martmilletvekilimeclishaberGazi Mustafa Kemal AtatürkünKadınlarını geri bırakan toplumgeride kalmaya mahkumdur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24