Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye'ye bir bakış: 543 vekilli Meclis'te 75, 27 bakanlı kabinede sadece 2 kadın var!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde, "Sen ne dedin, biz ne yaptık!.." manşetiyle çıkan Sözcü gazetesinde, 543 milletvekilli Türkiye Büyük Milet Meclisi'nde 75, 27 bakanlı Kabine'de yalnızc 2 kadının var olduğu belirtildi.

Söz konusu haberde, "Cumhuriyeti kurduktan sonra, Osmanlı'daki tabuları yıktın. Kadına dünyada ilk kez seçme-seçilme hakkı getirdin. Ne yazık ki geçen onca yılda öğütlerin tutulmadı. Türk kadını, hem kamuda hem özel sektörde hem de günlük yaşamda senin hedeflerinin gerisinde bırakıldı" ifadeleri kullanılırken, Türkiye'de kadınların siyasette ve toplumdaki yerine değinildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur" sözlerinin hatırlatıldığı haberde şu analizlere yer verildi:

- 543 vekilli Meclis'te sadece 75 kadın milletvekili var.

- 27 bakalı Kabine'de sadece 2 kadın var.

- 81 ilin belediye başkanları arasında sadece 2 kadın başkan var.

- 921 ilçe belediye başkanları arasında yalnızca 105 kadın başkan var.

- 81 vali arasında sadece 2 kadın var.

- Çalışan nüfusun sadece yüzde 33.8'i kadın. Aynı işe, daha az maaş alıyorlar.

- 111 devlet üniversitesi rektörleri arasında sadece 3 kadın rektör var.

- 3.1 milyon memur arasında sadece 1.1 milyon kadın var.