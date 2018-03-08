Dünya Kadınlar Günü'nde şiddet makyajı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadına şiddete dikkat çekmek isteyen iki kozmetik çalışanı, yüzlerini şiddet görmüş kadın gibi makyajlayıp çalıştı.

Kent merkezinde Gazipaşa Caddesi üzerinde bir kozmetik işyerinde çalışan Ezgi Örgen (22) ile Nida Aykulteli (23), Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yüzlerine şiddet görmüş kadın makyajı yaptı. İşyerinde gün boyu bu şekilde çalışan Örgen ile Aykulteli, kadınlardan büyük destek alırken, bazı müşterileri yüzlerindeki makyajı gerçek sandı.

KADINA ŞİDDETE DİKKAT ÇEKİYORUZ

Dünya Kadınlar Günü\'nde kadına şiddete dikkat çekmek için böyle bir çalışma yaptıklarını anlatan Nida Aykulteli, \"Dünya Kadınlar Günü önemsenmiş gibi görünüyor ama kadına şiddet daha da arttı. Geçen yıllara göre daha da artmaya devam ediyor. Keşke bugün önemsendiği gibi diğer günler de bu kadar değer verilse. Bunun artık son bulmasını istiyoruz. Şiddet gören, öldürülen, zarar gören kadın oldukça çok fazlalaştı. Bizde böyle bir tepki vermek istedik\" dedi.

GERÇEK SANIYORLAR

İşyerinin önünden geçenlerin makyajı gerçek sandığını anlatan Aykuteli, şunları söyledi:

\"Dışardan görenler tepki gösteriyor. Gerçekmiş gibi içeri girenler oluyor. Ama dışarda bir kadın dayak yese bu kadar duyarlı olmuyorlar. Öncelikle gerçek olduğunu düşünüyorlar. Sonra makyaj olduğunu öğrendiklerinde \'Neden bunu yapıyorsunuz\' diyorlar. Aslında kadına şiddetin arttığı görmezden geliniyor. Cinayetleri gördükçe çok etkileniyoruz. Artık bunun son bulmasını istiyoruz.\"

BAKTIKÇA HÜZÜNLENİYORUM

İşyerinde makyaj yaptırmaya gelen Didem Akkan (36) ise \"Kadına şiddetin sadece 1 günde değil hergün dikkat çekilmesi gerekiyor. Kadının insan olduğunun unutulmaması gerekiyor. İnsani değer verilmesi gerekiyor. Keşke buna dikkat çekilmek için bu kadar uğraşılmasa. Arkadaşlarımız mesajı güven vermiş ama bundan maalesef olarak bahsetmek istiyorum. Baktıkça da hüzünleniyorum\" diye konuştu.



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