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Kültür-Sanat

Dünya Kadınlar Günü konseri

Piyano virtüözü Tuluyhan Uğurlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kapalıçarşı'da vereceği konserde kadını anlatacak.

18 Şubat 2009 02:00

Piyano virtüözü Tuluyhan Uğurlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kapalıçarşı'da vereceği konserde kadını anlatacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, pazar günleri kapalı olan Kapalıçarşı'nın kapıları, İstanbul Ticaret Odası ve Kapalıçarşı Esnafları Derneğinin katkılarıyla düzenlenen konser için açılacak.

Tuluyhan Uğurlu, Dünya Kadınlar Günü konserinde, yine görüntüler eşliğinde kadının 10 bin yıllık hikayesini anlatacak. Mitolojik dünyanın kahramanlarıyla başlayan konser, Hititler'de, Frig'de, Asur'da, Bizans'ta, Osmanlı'da, Avrupa'da, Amerika'da kadın ve kadın hikayeleriyle sürecek.

Batıda başlayan kadın hareketleri, Cumhuriyet'in kadınları, her dalda öncü kadınların çok özel yaşamları ve bilinmeyenleriyle hazırlanan sunum, dinleyicileri aynı zamanda bilgilendirecek.

Konser boyunca Kleopatra'dan Hürrem Sultan'a, Agatha Christie'den Halide Edip'e, Pocahontas'dan Prenses Diana'ya, Greta Garbo'dan Maria Callas'a, Cahide Sonku'dan Barbara Cartland'a, Anne Boleyn'den Marie Antoinette'e, Virgina Woolf'tan Latife Hanım'a, Azra Erhad'dan Emily Bronte'ye kadar 100'ün üzerinde kadının hikayesi anlatılacak.

Tuluyhan Uğurlu'nun piyanosuna konser boyunca kaval ve neyde Murat Toraman, viyolada Doğukan Çokşeker, vurmalı çalgılarda Abbas Karacan eşlik edecek.

Dünya Kadınlar Günü konseri için numaralı düzende bir konser mekanı haline getirilecek Kapalıçarşı'da, görüntüler dev perdelerden yansıtılacak.

Tuluyhan Uğurlu'nun saat 14.00 ve 17.30'da 2 seans şeklinde vereceği konserin biletleri, Biletix kanalıyla satışa sunuldu.

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