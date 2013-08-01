'Dünya kadın orgazmını onlardan öğrendi'

Cinsel sağlık uzmanı Dr. Ece Hattat, hafta başında hayatını kaybeden ABD’li öncü seksolog ve psikolog Virginia Johnson’un hayatı ve kariyeriyle ilgili bir yazı kaleme aldı.

Hattat, “Virginia Johnson ve eşi William H. Master sayesinde ilerleme kaydedilen konulardan biri de kadın cinselliği. Her ne kadar kadın cinselliğinde artık onların modeli baz alınmasa da kadın orgazmının nasıl gerçekleştiği konusunda ilk bilgilerimizi bu çift sayesinde öğrendik” dedi.

Dr. Ece Hattat, çiftin 10 bine yakın kişinin cinsel cevabını (cinsellik esnasında oluşan doğal ve fizyolojik değişimler) laboratuvar ortamında kaydettiğini belirtti.

Hattat’ın Radikal’de “Virginia Johnson: Laboratuvarda seks ölçümü yapan kadın” başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

“Pazartesi günü, insan cinsel cevabı (cinsellik esnasında oluşan doğal ve fizyolojik değişimler) ve cinsel fonksiyon sorunlarının tedavisinde yaptığı çalışmalarla tıp ve bilim camiasının duayenlerinden biri haline gelen Virginia E. Johnson'ı kaybettik. 88 yaşında yaşama gözlerini kapayan Johnson 20. yüzyılın en sıra dışı bilim insanlarından kabul ediliyordu. Cinselliğin günümüzde hâlâ tabu kabul edildiğini göz önüne alırsanız, 60'lı yıllarda bir kadın olarak cinsel sağlıkla ilgili çalışmalar yapmanın ne kadar zor bir yol olduğunu anlayabilirsiniz. Üstelik Johnson araştırmalarını bir de eşiyle birlikte yürütüyor ve yayımladığı kitaplarla tıp dünyasını sarsıyordu.

Johnson, 50'li yılların sonunda Washington Üniversitesi'nde jinekoloji ve kadın doğum uzmanı olan William H. Master'ın asistanı olarak işe başladı. Görevi Master'ın cinsel fizyoloji konusunda yaptığı çalışmalara yardımcı olmaktı. Hiçbir tıp eğitimi olmamasına rağmen zamanla bu araştırmalarda aktif görev almaya ve cinsel sağlık teorilerini hocasıyla birlikte geliştirmeye başlamıştı.

10 bine yakın cinsel cevabı laboratuvarda kaydetti

İnsan cinsel cevabının (cinsellik esnasında oluşan doğal ve fizyolojik değişimler) nasıl oluştuğu o dönemde bir gizemdi. 19. yüzyılda Almanya'da Magnus Hirschfeld ilk seksoloji enstitüsünü kurmuş, 20. yüzyılın başında Havelock Ellis İngiltere'de cinsel psikoloji üzerinde bir dizi çalışma yapmıştı.

Alfred Kinsey ise 1940'lı yıllarda Amerika'da yaklaşık 20 bin kişi üzerinde cinsel ilişki sıklığı, süresi gibi cinsel davranışlarla ilgili ilk geniş kapsamlı çalışmayı yayımlamıştı. Ancak bu çalışmalar cinsel istek, uyarılma ve orgazmın hangi sırayla ve nasıl oluştuğuna ışık tutmuyordu. İşte Master ve Johnson -elektoensefolgram, elektrokardiogram gibi pek çok test ile- 500'den fazla kadın ve erkeğin cinsel cevabını laboratuvar ortamında ölçerek bir ilke imza attılar. İnsan cinsel cevabının nasıl oluştuğu, cinsel sistemin anatomik ve fizyolojik olarak nasıl işlediği ile ilgili bilimsel sonuçlara ulaştılar. Neredeyse 10 bine yakın cinsel cevabı laboratuvarda kaydeden çift, cinsel sorunların giderilmesinde ve cinsellikteki endişelerin rahatlatılmasında özel teknikler geliştirdi. Araştırmalarını 1966'da yayımladıkları 'İnsan Cinsel Cevabı' ve 1979'da 'İnsanda Cinsel Yetersizlik' adı altında topladılar. Her iki kitap da en iyi satanlar listesine girdi ve 20'den fazla dile çevrildi. Zamanla ikilinin iş ilişkisi aşka dönüştü. Master ve Johnson 1971 senesinde evlendi ve kendi enstitülerini kurdular. Soyadları cinsel tıpta duayen haline geldi.

Master ve Johnson'ı ünlü kılan en önemli buluşlarından biri, insanda cinsel cevap döngüsünün nasıl oluştuğudur. Laboratuvarda yaptıkları çalışmalara dayanarak ürettikleri bu modelde cinsel cevabın dört aşaması bulunuyor: Uyarılma, uyarılmanın giderek arttığı plato, uyarılmanın doruk noktasına ulaştığı orgazm ve uyarılmanın giderek azaldığı çözülme fazları. Bu dört fazın insan vücudunda ve cinsel bölgede yarattığı değişimleri gözlemleyen bilim çifti kitaplarında kadın orgazmında klitorisin önemi gibi konulara da ışık tutuyor. Bu bilgilerin ışığında cinsel sorun yaşayan çiftlerde cinselliği tekrar ateşleyecek ve performans endişesini hafifletecek cinsel terapi yöntemleri sunuyor. Bu yöntemlerin en meşhuru 'Sensate Focus' olarak bilinen ve günümüzde hâlâ cinsel terapide kullanılan metot. Bu metotta cinsel isteksizlik, uyarılma sorunu, konsantrasyon problemi, sertleşme veya orgazm şikâyeti yaşayan çiftlerin yavaş ve kademeli olarak cinselliğe ısınması sağlanıyor.

Cinsel sağlığa katkısı büyük

Yüzyıllar boyu cinsellik hakkında çalışan pek çok bilim insanı gibi, Master ve Johnson'ın da cinsel sağlığa önemli katkıları var. Bu bilgilerin gelişmesi sayesinde günümüzde artık cinsel sorunların yüzde 70'inden fazlasının organik nedenlerle oluştuğu biliniyor. Damarsal yetmezlikler, hormon dengesizlikleri, sinir sistemi eksiklikleri, altta yatan diyabet gibi sistemik hastalıklar hatta sigara-hareketsiz yaşam gibi faktörler cinsel sağlığın bir numaralı düşmanları. Cinsel sağlık genel sağlığın bir barometresi sayılıyor. Cinsel isteksizlik, uyarılma ve orgazm problemleri bu nedenle daha kapsamlı inceleniyor. Örneğin sertleşme sorunu yaşayan erkekler kalp hastası adayı kabul ediliyor. Cinsel sorunların neden ve nasıl oluştuğu aydınlatılınca cinsel tedavi yöntemleri de gelişiyor. Haplar, enjeksiyonlar, cinsel bölge rehabilitasyonları ya da cerrahi işlemlerden yararlanmak mümkün.

Master ve Johnson sayesinde ilerleme kaydedilen konulardan biri de kadın cinselliği. Her ne kadar kadın cinselliğinde artık onların modeli baz alınmasa da kadın orgazmının nasıl gerçekleştiği konusunda ilk bilgilerimizi bu çift sayesinde öğrendik. Şu anda ise kadın cinselliğini organik, psikolojik ve sosyal yönden inceliyoruz. Yukarıda bahsettiğim organik nedenlerin yanında cinsel bilgi seviyesi, ruh hali, ilişki kalitesi, hayat stresleri, cinsel beraberliğin rutini, ön sevişmenin kalite ve süresi gibi pek çok faktörü göz önünde bulunduruyoruz. Gelişmeler sayesinde kas yapısı ve cinsel bölge hislerini ölçebiliyoruz. Tüm bunların sonucunda bir tedavi protokolü oluşturabiliyoruz. Gerekiyorsa Master & Johnson tekniklerini de kullanıyoruz.

Cinsellik hâlâ tabu

Master ve Johnson çok mahrem bir konuda radikal çalışmalara imza atsalar da cinsellik hâlâ bir tabu kabul ediliyor. Araştırmalar her iki kadından birinin cinsel sorun yaşadığını, kadınların yüzde 70'inin cinsellikte tatmin olamamaktan yakındığını gösteriyor. 2025 yılında 322 milyon erkeğin sertleşme sorunu yaşaması beklenirken, Türkiye'de 10 erkekten 7'si bu sorundan yakınıyor. Cinsel sorunlar sadece kişinin özgüvenini azaltmakla kalmıyor, depresyon-endişe problemlerine de yol açabiliyor. Çift sorunlarına dönüşebiliyor. İngiltere'de yapılan bir çalışmaya göre çiftlerin yarısı cinsel problemler nedeniyle boşanıyor.

Cinsel sorunların bu kadar yaygın yaşanmasına rağmen 10 hastadan sadece biri hekime başvuruyor. Utanma, sıkılma, "Çevrem duyarsa ne der" endişesi, "Zamanla geçer" umudu sorunları kısırdöngü haline getiriyor. Oysa tüm cinsel sorunların bir çözümü var! Cinsellik artık cinsel tıp bünyesinde inceleniyor. Cinselliğe etki eden üroloji, jinekoloji, dahiliye, endokrinoloji, dermatoloji, psikoloji gibi pek çok ayrı konu aynı çatı altında birleştirilip öğretiliyor. Dünya tıp tarihinde ilk defa 'Cinsel Tıp 'Avrupa'da uzmanlık kabul ediliyor. Günümüzde erkeklerde sertleşme sorunu, erken boşalma, cinsel isteksizlik, kadınlar libido kaybı, vajinismus, ağrı problemleri, orgazm sorunları başarıyla tedavi edilebiliyor. Cinsel check up yaptırmak bile mümkün.

Kendinize inanın Virginia Johnson ölürken bize önemli bir şeyi hatırlattı. Cinsellik doğal bir içgüdü. Pek çok çift yıllar içinde birbirlerine olan güven, sevgi ve saygı ilişkileri geliştikçe cinsellikte rahatlama yaşıyor. Birbirlerine arzularını daha kolay ifade ediyor. Böylece başlarda oluşturamadıkları keyifli cinsel rutini, ilerleyen yıllarda elde ediyorlar. Yani cinsellikte doğal içgüdüler kadar sonradan öğrenilecek de çok şey var. Cinselliği sadece doğal bir içgüdü olarak kabul ederseniz önünüze çıkan ilk zorlukta pes edebilirsiniz. Ancak cinsel yaşamın değişebileceğine ve iyileştirilebileceğine inanırsanız o zaman bir fark yaratacak enerji ve inancı kendinizde bulursunuz. Kolay değil ama mümkün...

Cinsel Sağlık Hasta Okulu'nun kurucusu Dr Ece Hattat, çalışmalarını Hattat Klinik'te sürdürüyor.

Aynı zamanda müzisyendi

Virginia Johnson'ın araştırmacı kişiliğinin yanı sıra müziğe de ilgisi vardı. Gençlik yıllarında piyano çaldığı bilinen Johnson aynı zamanda yetenekli bir şarkıcıydı. Annesinin görevli olduğu Cumhuriyetçi Devlet Komitesi partisinin etkinliklerinde şarkı söyledi. Johnson bir dönem de 'Virginia Gibson' ismi ile country şarkıcısı olarak KWTO radyo istasyonunda çalıştı. Virginia Johnson ve William Masters 20 yıllık evliliğin ardından 1993'te boşandı. Ancak ikilinin dostluğu ve iş arkadaşlığı devam etti. 1994 yılında Masters emekli oldu ve 1974 yılında kurdukları Johnson ve Masters enstitüsünü kapattı. 1990'ların sonunda Virginia Johnson Masters, cinsel işlev bozuklukları ile ilgilenen yeni bir merkez açtı. Şimdi bu merkezi, çiftin iki çocuğu ve iki torunu yürütüyor.