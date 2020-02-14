Dünya ısınmaya devam ediyor: Tarihin en sıcak ocak ayı yaşandı

ABD'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, geçen ayın dünyanın en sıcak Ocak ayı olduğunu açıkladı. 141 yıllık verilere göre geçen ayın sıcaklıkları yeryüzünde ve okyanus yüzeyinde ortalamayı aştı.

The Guardian'da yer alan habere göre, 2019 yılı yeryüzünün en sıcak ikinci yılı olarak belirlenirken iklim krizinin ciddiyeti gözler önüne seriliyor. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, yeryüzü ve okyanus yüzeyi sıcaklıklarının geçen ay 20. yüzyıl ortalamasının 1.14 derece üzerine çıktığını duyurdu.

Ocak ayındaki rekor sıcaklığın en çok Rusya, İskandinavya ve Kanada'nın doğusunda görüldüğü belirtildi. Antartika ise şubat ayına birkaç sıcaklık fırlamasıyla başladı. Güney kutbu 9 Şubat'ta tarihinde ilk kez 20 dereceyi gördü. Bilim insanları bu sıcaklıkları "inanılmaz ve anormal" olarak tanımladı.