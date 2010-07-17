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Yaşam

Dünya ısınıyor, sıcaklık rekor kırabilir

Dünyada ilk 6 ay en sıcak dönem olarak kayıtlara geçti. Meteoroloji uzmanlarına göre, 2010'da en sıcak yıl rekoru kırılabilir.

17 Temmuz 2010 03:00

T24 - Dünyada ilk 6 ay en sıcak dönem olarak kayıtlara geçti. Meteoroloji uzmanlarına göre, 2010'da en sıcak yıl rekoru kırılabilir.

Her ne kadar Türkiye'ye bu yıl yaz bol yağmurlarla geçse de dünya en sıcak yılını yaşıyor.

Ulusal İklim Verileri Merkezi’nin şefi Jay Lawrimore’un açıklamasına göre, ilk altı ay dünyanın şimdiye kadar ölçülen en sıcak yılı oldu. Bu yıl ilk ayda görülen sıcaklık 1998'den 0.03 derece daha yüksek.

Dünyanın bir ‘El Nino’ (sıcak hava) periyodundan geçtiği ve havaların bu sebeple ısındığını söyleyen yetkili, “Bu yılın geri kalan döneminde bir ‘El Nino’ dönemi yaşadık, şimdilik bu etki durulmuş gibi ancak bu dönemde sadece ekvatorda değil dünyanın çeşitli bölgelerinde de anormal sıcaklık değerleri görüldü" diye konuştu.

Kanada, Afrika, tropik okyanuslar ve Ortadoğu’nun bazı bölgelerinde bu yıl anormal sıcaklıklar kaydedildi.


İsrail'de 90 yılın en kurak dönemi

Kuzey Tayland son 20 yılın en büyük kuraklığını yaşıyor. İsrail'de ise1920’den bu yana yaşanan en uzun ve en sert kuraklığın tam ortasında. İngiltere ise 1929’dan sonraki en kurak yılını yaşıyor.


Buz tabakları inceliyor

Arktik denizinin buz tabakası Haziran ayında erimelerin sonucunda şimdiye kadarki en ince haline ulaştı.


En sıcak yıl 2005'teydi

Her ne kadar uzmanlar yılın geri kalanında biraz daha serin havalar beklese de, 2010'da 2005’teki en sıcak yıl rekorunun kırılabileceği belirtiliyor.

Lawrimore sözlerini şu şekilde noktaladı: “Bu yılki ‘El Nino’ dönemi ‘La Nina’ya (serin hava) dönüşecek gibi göründüğü için, bu yılın en sıcak yıl olmaması da muhtemel.”


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