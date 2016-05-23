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Dünya İnsani Zirvesi'ni protesto eden 12 kişi gözaltına alındı

"İnsanlığı katledenlere diz çökme, ayağa kalk" yazılı pankart açarak, zirvenin yapıldığı Kongre Vadisi'ne yürümek isteyen gruba, Harbiye Askeri Müze önünde polis müdahale etti

23 Mayıs 2016 15:27

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya İnsani Zirvesi'ni protesto eden Birleşik Devrimci Parti üyesi 12 kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, birçok ülke liderinin katıldığı İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi'ni protesto etmek isteyen Birleşik Devrimci Parti üyesi bir grup, Pangaltı Metro Durağı'nda toplandı.

"İnsanlığı katledenlere diz çökme, ayağa kalk" yazılı pankart açarak,  zirvenin yapıldığı Kongre Vadisi'ne yürümek isteyen gruba, Harbiye Askeri Müze önünde  polis müdahale etti.  

Yaka paça gözaltına alınan grup üyelerinden bazıları,  "Devrimci Parti susmayacak, emperyalistler yenilecek,  direnen halklar kazanacak" şeklinde slogan attı.  

Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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