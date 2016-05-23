60 liderin katıldığı Dünya İnsani Zirvesi İstanbul'da başladı

Birleşmiş Milletlerin (BM) düzenlediği Dünya İnsani Zirvesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 60'a yakın devlet ve hükümet başkanının katılımıyla, küresel insani yardım sisteminin masaya yatırılacağı zirveye katılmak üzere İstanbul Kongre Merkezine geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer ülkelerin liderleri, zirvenin ilk programı olan kahvaltılı liderler oturumunda buluştu.



Basına kapalı gerçekleştirilen oturumun ardından Erdoğan ile konuk liderler ve hükümet temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi.

Zirvenin bugünkü bölümünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğiyle sona ermesi planlanıyor.



Dünya İnsani Zirvesi, bugün ve yarın, çok sayıda devlet ve hükümet başkanı, bakan ve üst düzey resmi temsilcinin yanı sıra uluslararası sivil toplum ve akademik kuruluşları, medya ve özel sektör temsilcileri ile krizlerden etkilenen toplulukları bir araya getirecek.



Bu arada İstanbul Kongre Merkezi'nde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

Zirveye, katılan liderler arasında Almanya Başbakanı Merkel, Hollanda Başbakanı Rutte, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Katar Emiri Al Tani var.

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ise müsteşar ve bakan yardımcısı seviyelerinde temsil edilecek. Çok sayıda Uluslararası Yardım Örgütü'nün katılacağı zirveye Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü katılmıyor. Gerekçeleri ise, acil ihtiyaçlarına dair somut bir adım atılması yönünde umutlarının olmaması.



Zirvede, 7 yuvarlak masa toplantısı, 15 özel oturum ve 120 yan etkinlik düzenlenecek.



Zirvenin sonunda hazırlanacak rapor ise Genel Sekreter Ban tarafından BM Genel Kurulu'na sunulacak. Zirve sırasında hem üye ülkelerden hem de özel sektör ve sivil toplum örgütlerinden taahhütler alınacak.

Zirveye ilginin artması için ünlü isimler de davet edildi. Oyuncu ve yönetmen Sean Penn, Daniel Craig ve Forest Whitaker bu isimlerden bazıları.