Dünya ile aynı yönde dönen saat

T24-



Tersten işleyen saati görenler mutlaka bir daha bakıyor. Çünkü ilk önce herkes normal saat gibi algılıyor, ardından incelemeye başlıyor.



Saatin üzerinde "Dünya ile aynı yönde döner" yazıyor. Prof. Dr. Erdöl, "Diğer saatler bu yönde dönmüyorsa, bu onların sorunudur" diyor.



Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün damadı Prof. Dr. Sedat Kaygusuz'un projesini yaptığı saati Kırıkkale'deki Karadeniz Derneği üyeleri hayata geçirmiş.



Cevdet Erdöl "Siyaseten insanlara ders veren bir duruşu var. Çünkü gördükleri kişileri beyinler algılamak istediği şekilde, peşin hükümle algılıyor. Göz yalan söylemez ama yanıltır" ifadelerini kullanıyor.



Türkiye'de uygulanan sigara yasağının mimarı Prof. Erdöl, 'Dumansız Hava Sahası- Yasama ve Yaşama Mücadelesi' adlı bir kitap çıkarmaya hazırlanıyor.



Prof. Erdöl, kitap araştırması sırasında ilginç bir belgeye ulaştı. Osmanlı döneminde 1872'de yayımlanan bir nizamnamede Rumeli demiryollarında tütün içenlerin nasıl davranacaklarına dair kurallar yer alıyor.



Sigara içenlerin bulunduğu kategori dikkat çekiyor. 'Kelpler', 'tehlikeli eşyalar' ve tütün içenlerin nasıl taşınacağı aynı başlık altında sıralanıyor. Demiryollarında sigara içenlerle içmeyenler aynı vagonda yolculuk edemezken ancak izinle sigara içilebiliyor. Sigara tüketenler ikinci sınıf vagonlarda özel bölümlerde seyahat ediyor.



Türkiye'de 1934'te çıkartılan bir yasal düzenleme ile her hekim istediği kadar yatan hastalarına sigara verebiliyor. 1935 yılında ise istek duyulduğu takdirde verilecek tütün 10 gramı geçmeyecektir ifadesi göze çarpıyor. Yine aynı yıl seferdeki askerlere günlük 10 gramı geçmeyecek şekilde tütün verilir.



1954 yılında sefer şartı aranmadan tüm askerlere günde 10 adet sigara verilmesi mecburi kılınırken, sigaranın çay veya başka bir gıda ile değiştirilmesine izin verilmiyor. Askerler sigarayı ya arkadaşlarına veriyor ya da memleketlerine kolilerle gönderiyor. Efsane haline gelen asker sigarasının çıkış hikayesi de böyle başlıyor.



Prof. Dr. Erdöl, Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan'ın doktoru olarak da biliniyor.