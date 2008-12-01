Dünya, iklim için yol haritasını arıyor

BM İklim Konferansı Polonya'nın Poznan kentinde başladı. 12 Aralık'a kadar sürecek konferansta 8 bin politikacı, bilim insanı ve sivil toplum örgütü temsilcisi, iklimin korunması için alınacak önlemleri tartışıyor.



Uluslararası camia, küresel ısınmanın önüne geçmenin yollarını Polonya'nın Poznan kentinde ele almaya başladı.



Konferans için bir araya gelen 185 ülkenin delegelerine hitap eden Polonya Çevre Bakanı Maciej Nowicki, "İnsanoğlu, gezegenimizdeki sistemin sınırlarını zorlamaya başladı" dedi.



"Bu böyle devam edemez" diyen bakan, aksi halde dünyayı ve insanları kuraklık, sel, tropikal hastalıklar gibi büyük felaketlerin beklediği uyarısında bulundu.



“İnsanlık tehlikeli bir istikamete girdi”



Bakan, 12 gün sürecek çalışmaların zorlu geçeceğine de işaret ederken, "insanlığın girdiği tehlikeli istikameti değiştirirken şahsi menfaatlere boyun eğilmemesi gerektiğini" belirtti.



Bali'de geçen yıl yapılan iklim konferansında kabul edilen "yol haritasında" 2009 sonunda Kopenhag'da yeni konferans toplanması öngörülüyordu. BM iklim değişiklikleri sözleşmesini imzalayan 192 ülkenin temsilcilerinin, sera etkisine karşı yeni tedbirleri belirlemek için 1 yılı var.



Atmosferi kirleten gazların 2008-2012 yılları arasında azaltılmasını öngören Kyoto sözleşmesini şimdiye kadar ABD hariç sadece 37 sanayi ülkesi onaylamış bulunuyor.



Bali ile Kopenhag’ın arasındaki yolun ortasında



Polonyalı bakan, "Bali'yle Kopenhag arasındaki yolun tam ortasındayız. Sizleri, çalışmaları gelecek yıl tamama erdirebilmek için sağlam bir anlaşma zemini oluşturmaya davet ediyorum" dedi.



Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen de konferansın başarılı geçmesini temenni etti ve gelecek yıl "kapsamlı anlaşma" sağlanmasını istedi. Gaz emisyonunun 2050'ye kadar yarı yarıya azaltılması için uzlaşma sağlanması gerektiğini anlatan Rasmussen, "gelişmiş ülkelerin bu konuda yol gösterici olması gerektiğini" söyledi. Rasmussen, "iklim tedbirleriyle ekonomik büyüme arasında hiç çelişki olmadığını" vurguladı.





