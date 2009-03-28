Dünya için bir saatlik karanlık

Küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen ‘Earth Hour’ (Dünya Saati) eylemi bu akşam yapılacak.



‘Earth Hour’ (Dünya Saati) eylemi, küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla, dünya ülkeleriyle eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek.



WWF-Avustralya’nın girişimiyle, ilk kez 31 Mart 2007 gecesi düzenlenen eylemle, küresel iklim değişikliğini tersine çevirebilecek bir etkinin yaratılması ve bu konudaki bilincin artırılması hedefleniyor.



Türkiye saatiyle 20:30’da başlayacak eyleme Garanti Bankası ve Çevreci Bonus Card da destek veriyor. 20:30-21:30 saatleri arasında Türkiye'de de sönecek ışıklar, insanlığın küresel iklim değişikliğine karşı bir şeyler yapmaya niyetli olduğunu dünyaya duyuracak.



Sidney'den Los Angeles'a kadar birçok belediye başkanının şehirlerine liderlik ettiği ve destek verdiği harekete Türkiye’den de çok sayıda şehrin, her türlü kuruluşun ve bireyin katılması için çalışan WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) e-posta ve telefonlarınızı bekliyor.



Bilgi için: Sezen Gülşen - sgulsen@wwf.org.tr - (0212) 528 20 30



