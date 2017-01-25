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BBC Türkçe

Dünya hiç bu kadar net gözükmemişti

NASA'nın yeni nesil uydusu, çektiği ilk Dünya fotoğraflarını gönderdi. Bugüne kadarki en yüksek çözünürlüklü Dünya fotoğrafları, GOES-16 Dünya gözlem projesi kapsamında çekildi.

25 Ocak 2017 19:13

Bugüne kadarki en yüksek çözünürlüklü Dünya fotoğrafları, GOES-16 Dünya gözlem projesi kapsamında çekildi.

Karelerden birisinde batı yarıküre gözüküyor. GOES-16 projesi kapsamında dört uydu daha Dünya'nın yörüngesine gönderilecek.

Yukarıda gördüğünüz fotoğraf, bugüne kadar çekilmiş en yüksek çözünürlüklü Dünya fotoğrafı.

Bu karedeyse Dünya, Ay'la birlikte görüntülenmiş.

Uydunun kameralarını kalibre etmek için Ay'a odaklanılıyor ve birkaç kare fotoğraf çekiliyor.

GOES-16 projesi kapsamında, Dünya'daki hava olayları detaylı bir şekilde inceleniyor ve küresel hava koşullarına dair tarihsel veri seti toplanıyor.

Bu fotoğrafın sağ kenarında Afrika'daki Sahra Çölü üzerindeki toz katmanı görülüyor.

Afrika kıyılarında oluşan kuru hava, tropikal fırtınalara yol açıyor.

GOES-16 uydusunun 16 spektral kanalı, meteorologların kasırga oluşumlarını daha erken tespit etmesine yardımcı olacak.

Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar sayesinde yükselen toz katmanı ile bulutlar da ayırt edilcek.

Bu karede ise uydu Karahipler'deki sığ suları net bir biçimde görüntülemiş.

NASA Mayıs 2017'de mevcut uydunun nihai görev alanını belirleyecek ve uydunun adı da Doğu GOES, ya da Batı GOES olacak.

Güney Amerika'nın neredeyse tümünü görüntüleyen bu karenin sağ üst tarafında fırtına oluşumu net biçimde gözlenebiliyor.

Sol alt köşede ise dağlık bölgeler üzerinde oluşan dalga bulutları var.

Bu karede ise ABD ve Kanada'yı etkisi altına alan soğuk hava dalgası gözleniyor.

ABD'deki dondurucu soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenler olmuştu.

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