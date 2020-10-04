Dünya Hayvanları Koruma Günü | Silahla iki el ateş edilen ‘Jo’ yaralandı, durumu ağır

İzmir'in Buca ilçesinde Sefer A. mahallelinin baktığı 'Jo' isimli sokak köpeğini, tabancayla iki el ateş ederek yaraladı. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde yaşanan saldırı tepkilere neden oldu.

Durumu ağır

Olay, saat 10.30 sularında Ufuk Mahallesi 1009 Sokak'ta meydana geldi. Sefer A., yolda yürüdüğü sırada mahallenin beslediği 'Jo' isimli köpeğe belinden çıkardığı tabancayla iki el ateş edip, uzaklaştı. Yaralı köpeği kendi imkanlarıyla veterinere götüren mahalleli, bir yandan da durumu polise bildirdi. Veterinerde tedaviye alınan köpeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Köpeği yaralayan Sefer A., olayın ardından kendisi polis merkezine gidip, ifade verdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Selim Yayla (36), "İki el silah sesi duyup çıktık ve yaralı köpeği gördük. Mahallemizin köpeğiydi ve bizler bakıyorduk. Kan kaybettiğini görünce komşularımız veterinere götürdü. Polisler de gerekli işlemi yaptılar. Çok sakin ve mahallemizi koruyan bir köpekti. Hiç kimseye saldırmazdı. Bunu yapan nasıl bir insan, nasıl bir vicdan" dedi.

Sebahi Can (54) da "Balkondan sesi duyup koştuk ve bunu yapan arkadaşım çıktı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Öyle bir insan da değildi. Kahvehanede, birlikte okey oynadığımız biri. Köpeğe ateş etmesi, kabul edilebilir değil. Köpeği öyle yaralı halde görünce gözyaşlarımı tutamadım" diye konuştu.

Yaralı köpeğin sağlık durumunun kritik olduğunu belirten mahalle halkından Canan Dursun (38) da, "Kahvaltı hazırlıyordum, biri Jo'ya ateş etmiş. Yaralanan köpeği görünce iş yerinde olan eşimi aradım. Gelip, köpeği veterinere götürdü. Tedavisi devam ediyor. Mahalleli olarak bu olay nedeniyle travma yaşadık. Bunu yapan kişiye 'İnsan' diyemiyorum" diyerek, tepkisini dile getirdi.